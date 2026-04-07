Hakim Ziyech pone en aprietos al Estado sionista... y Ben Gvir responde con una amenaza pública

Las redes sociales han sido escenario de un enfrentamiento público entre el ministro de Seguridad Nacional del Estado sionista, Itamar Ben-Gvir, y el futbolista marroquí Hakim Ziyech, jugador del Wydad de Casablanca, a raíz de las críticas vertidas por este último contra las políticas del Estado sionista hacia los presos palestinos.

Contexto de la crisis

Según el sitio web «Al Jazeera Net», la tensión comenzó cuando Ziyech publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto del ministro Ben Gvir, coincidiendo con el debate en la Knesset sobre una ley relativa a la «pena de muerte», y la acompañó de un comentario en el que cuestionaba las justificaciones legales y morales de tales leyes.

Ziyech dijo: «¿Alegará (Ben Gvir) esta vez que la aprobación de la nueva ley es mera legítima defensa?».

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La respuesta del ministro de derecha no se hizo esperar, y atacó duramente a Ziyech diciendo: «Un jugador antisemita no puede dar lecciones de moral al Estado de Israel».

Y añadió en tono amenazante: «Israel ya no tratará con cautela a sus enemigos... Desde que asumí mi cargo, las cárceles han cambiado y, si Dios quiere, aplicaremos la pena a todos los armados».

La controvertida legislación

Esta polémica surge tras la aprobación por parte del Knesset, a finales del pasado mes de marzo, de un proyecto de ley que permite aplicar la pena de muerte a los autores de operaciones armadas, legislación que contó con el apoyo de 62 diputados.

Esta ley ha suscitado amplias reacciones entre las organizaciones de derechos humanos internacionales y palestinas, que han expresado su preocupación por el destino de miles de detenidos en las cárceles israelíes, ante los informes que hablan de un deterioro de las condiciones de vida y sanitarias en los centros de detención.

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Reacciones políticas

En el ámbito oficial, el Partido de la Justicia y el Desarrollo marroquí se ha sumado a la crisis, emitiendo un comunicado en el que expresa su solidaridad con Hakim Ziyech.

El partido calificó la postura del jugador de «humanitaria y valiente», considerando que su expresión de opinión sobre la cuestión de los prisioneros refleja el sentir de la calle marroquí y las posturas históricas del reino respecto a la causa palestina.