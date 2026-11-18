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Hajime Moriyasu pone fin a sus ocho años como seleccionador de Japón tras una derrota ante Paraguay. El técnico de 58 años deja el cargo después de 114 partidos y expresa su deseo de que el país siga progresando hasta conquistar algún día el Mundial.

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Moriyasu pone fin a ocho años al frente de Japón

Moriyasu pone fin a sus ocho años como seleccionador de Japón. El técnico de 58 años dirigió su último partido el martes, cuando su equipo sufrió una ajustada derrota por 2-1 ante Paraguay .

Moriyasu había firmado inicialmente una ampliación de contrato hasta el final de la Copa Asiática, en febrero. Sin embargo, el inesperado aplazamiento del torneo hasta diciembre de 2027 hace que su etapa al frente del equipo haya concluido oficialmente esta semana. Su marcha pone fin a una etapa decisiva para el fútbol japonés. Moriyasu deja el cargo tras haber dirigido 114 partidos desde su nombramiento después del Mundial de 2018.

El sueño de conquistar el Mundial

Pese a su repentina salida, Moriyasu mantiene el optimismo sobre el futuro de la selección. Confía en que el trabajo de base que ha realizado lleve algún día a Japón a lo más alto del fútbol mundial.

«Creo que la clave es que Japón siga construyendo sobre la fortaleza que tiene ahora para convertirse en el mejor equipo del mundo», declaró Moriyasu a Nippon TV. «Espero que los jugadores sigan creciendo y mejorando.

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«Como aficionado, quiero ver y apoyar a la selección de Japón mientras da los siguientes pasos para convertirse en campeona del mundo. He tenido la suerte de contar con grandes jugadores y miembros del cuerpo técnico, y he podido pasar momentos muy felices junto a ellos».

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Grandes triunfos y decepciones

Moriyasu llevó a Japón a una serie de victorias llamativas durante su larga etapa en el cargo. Su equipo logró sonados triunfos ante España y Alemania en la fase de grupos del Mundial de 2022 antes de caer ante Croacia en los penaltis en octavos de final.

También consiguió victorias históricas ante Inglaterra y Brasil en la preparación del torneo de 2026. Sin embargo, su equipo a menudo se quedó a las puertas de alcanzar nuevas cotas en las grandes fases finales, especialmente cuando perdió ante Qatar en la final de la Copa Asiática de 2019.

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Las últimas campañas de la selección también terminaron en decepción. Japón cayó en cuartos de final de la Copa Asiática de 2023 y fue eliminado por Brasil en dieciseisavos de final del Mundial de este año, por lo que sigue sin haber superado nunca los octavos de final en la máxima cita mundial.

Oiwa toma el relevo

Tras la marcha de Moriyasu, Go Oiwa, actual seleccionador sub-23, se hará cargo de la selección absoluta. Oiwa hereda una plantilla decidida a abrir nuevos caminos y alcanzar por fin la élite del fútbol internacional.