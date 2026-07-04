Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Haitham Hassan: «Nos costó mucho contra Australia... y lo celebraremos antes del partido contra Argentina»

H. Hassan
Egipto
Australia
Argentina
World Cup
Egipto
Australia
Argentina

Una nueva fecha

Haitham Hassan, jugador de Egipto, celebró el pase a octavos del Mundial tras ganar 4-2 en penaltis a Australia, tras el 1-1 final.

En la web de la FIFA declaró: «Es increíble. Saber que hoy hemos hecho felices a 120 millones de egipcios y que se celebra en todo el país es maravilloso».

Y añadió: «Saber que has dado alegría a tanta gente te hace feliz a ti también. Creo que es un día perfecto. Estamos en la cima de la felicidad y tenemos muchas ganas de celebrarlo en el vestuario; además, esperamos encontrarnos con muchos egipcios esperándonos en el hotel. Hoy será un día de celebración».

Los Faraones dominaron, pero el empate forzó los penaltis. «Fue un partido de mucha emoción. Nos adelantamos, ellos empataron, Hubo ocasiones para ambos equipos y, al final, todo se redujo a los penaltis: o pasábamos o nos eliminaban. La presión fue enorme, pero, gracias a Dios, ganamos. Hemos hecho historia».

Sobre el cruce de octavos ante Argentina, añadió: «Ahora solo queremos celebrar; luego llegará el momento de preparar ese partido».

El próximo partido de Egipto contra Argentina, actual campeona del mundo, se disputará el 7 de julio en el Atlanta Stadium.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google