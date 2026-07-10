Hafiz Draji: Francia se mereció la clasificación y Marruecos no logró repetir su hazaña

El periodista argelino Hafiz Daraji afirmó que Francia mereció avanzar a semifinales del Mundial 2026 ante Marruecos y elogió al portero Yassine Bono.

La selección francesa venció 2-0 a Marruecos, con goles de Mbappé y Dembélé, en los cuartos de final disputados ayer en Boston.

En su cuenta de Facebook, Draji subrayó que Marruecos «no repitió su hazaña del Mundial 2022».

El periodista argelino recordó que los Leones del Atlas fueron el primer equipo árabe y africano en llegar a semifinales en 2022.

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Elogió a Yassine Bounou, sobre todo en la primera parte, cuando detuvo un penalti de Mbappé.

Finalmente, envió un mensaje a la afición marroquí: «Mucha suerte a la afición marroquí y a su selección, que ha logrado el mejor resultado árabe y africano en este Mundial».

La selección francesa aguarda al ganador del Bélgica-España, que se juega esta tarde.