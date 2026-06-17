Hafiz Daraji: Lo que Messi tiene en Argentina, Ronaldo no lo tiene con Portugal

El comentarista argelino Hafiz Draji comparó la situación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con sus selecciones.

Durante el Portugal-República Democrática del Congo, emitido por beIN Sports, señaló que los compañeros del equipo europeo no le pasaban el balón a Cristiano Ronaldo.

Y añadió: «Lo que Messi tiene en Argentina, Ronaldo no lo tiene en Portugal».

Y añadió: «Portugal ha tenido una generación excepcional en los últimos 15 años, pero carece de la tradición de las grandes selecciones; Argentina ha ganado tres veces el Mundial y siempre compite por el título».

“Messi juega en un equipo que siempre compite, tiene la cultura de los grandes y es candidato a ganar cada torneo”, añadió.

Y concluyó: «En Argentina, Messi tiene el respaldo de medios, afición y un plantel sólido, algo que Ronaldo no encuentra en Portugal».

Portugal empató 1-1 con la República Democrática del Congo, resultado decepcionante para su afición.

Mientras tanto, Messi guió a Argentina a una victoria 3-0 sobre Argelia, anotando los tres goles.