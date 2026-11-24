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Hafid Derradji, comentarista argelino de «beIN Sports», ha planteado dudas sobre el origen de la información en la que se apoyó la parte marroquí para denunciar una supuesta llamada telefónica entre el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol y uno de los miembros del tribunal arbitral de tres integrantes del Tribunal de Arbitraje Deportivo, a pocas horas del anuncio de la esperada decisión sobre la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025. A su juicio, que Marruecos conociera la existencia de ese contacto plantea interrogantes tan importantes como la propia llamada.

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Las dudas de Derradji llegan después de que la cadena francesa «RMC Sport» revelara que el asesor jurídico de la Real Federación Marroquí de Fútbol remitió un escrito oficial al Tribunal de Arbitraje Deportivo para informarle de un hecho que presuntamente se produjo en las últimas horas: una llamada telefónica que, según la versión marroquí, mantuvieron el domingo Abdoulaye Fall, presidente de la federación senegalesa, y el abogado alemán que ocupa uno de los tres puestos del tribunal arbitral encargado de resolver el litigio.

En su cuenta de Twitter, Derradji se detuvo en la cuestión de cómo llegó esa información a la parte marroquí y se preguntó si fue un tercero quien le comunicó la existencia de la llamada, si se trata de una filtración desde el entorno del caso o si la federación marroquí obtuvo los datos de otra fuente.

En su opinión, son preguntas legítimas, sobre todo porque el caso lo examina un tribunal arbitral que, en teoría, debe actuar con independencia, confidencialidad e imparcialidad.

El episodio resulta especialmente delicado por la naturaleza de la acusación y por el momento en que se produce, ya que la mera alegación de un contacto entre el presidente de la federación senegalesa y uno de los árbitros no demuestra que exista una infracción, y plantear este tipo de acusaciones antes de que se conozca la decisión no exime de comprobar su veracidad.

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Por su parte, «RMC Sport» recogió que fuentes cercanas a la cúpula de la federación senegalesa niegan que se produjera llamada alguna entre Abdoulaye Fall y el abogado alemán, por lo que la existencia del contacto es objeto de disputa entre ambas partes.

Derradji señaló que la pregunta clave no se limita a saber si la llamada se produjo realmente o qué se habló en ella, sino que pasa también por determinar quién trasladó la información a la parte marroquí y por qué vía le llegó.