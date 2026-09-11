Naturalmente, todos estuvieron enseguida a su lado. Harry Kane, que había dado la asistencia de ese importante y ya bastante tardío 1-0 contra el FK Bodö/Glimt, le apretó a Jamal Musiala el hombro; Aleksandar Pavlovic lo abrazó; Jonathan Tah insinuó una pequeña reverencia al darle la mano. Fue una celebración algo más entusiasta de lo que habría sido habitual tras un 1-0 en el minuto 47 en la primera jornada de la Champions League contra un modesto de Noruega, aunque ese gol, rematado con convicción, había sido realmente muy bonito.

Cuando Jamal Musiala fue sustituido más tarde, también el entrenador Vincent Kompany le chocó la mano de una forma algo más alentadora de lo habitual. Su abrazo se prolongó. "Yo, y probablemente 75.000 personas en el estadio y muchas más delante del televisor, nos hemos alegrado por este gol", dijo después Kompany.

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El gol de Jamal Musiala contra el Bodö/Glimt fue una doble liberación

El tanto de Musiala fue una doble liberación. Porque fue el gol que abrió la lata en un partido hasta entonces bastante espeso contra un rival que defendía con mucha solidez e inteligencia, y que finalmente acabó con un 5-0 acorde al rango de ambos tras 90 minutos. Pero, sobre todo, porque había sido Musiala quien había marcado en su primera titularidad de esta aún joven temporada.

Hace algo más de tres semanas, Musiala se había desplomado sobre el césped desorientado por segunda vez en pocos días en un amistoso, y más tarde lo explicó con "ausencias breves y temporales, pero tratables", debidas a una disfunción neurológica. Musiala llevaba ya más de un año conviviendo con esta forma de epilepsia sin que la opinión pública lo hubiera advertido; presumiblemente, fue a raíz de un cambio en la medicación cuando se produjeron esos dos desvanecimientos durante los partidos. Después de su breve aparición el pasado fin de semana contra el Schalke, Kompany volvió a situar al mediapunta de inicio contra el Bodö.

"Que luego marque el 1-0 son esas historias que escribe el fútbol, pero este chico también se lo ha merecido", dijo Max Eberl, director deportivo del Bayern. Pero que Musiala hiciera el 1-0 también fue consecuente: junto a Joshua Kimmich, Musiala había sido el jugador del Bayern más destacado en la espesa primera parte; trabajó con empeño, a veces incluso con demasiado ímpetu. Como si también quisiera demostrarse a sí mismo que había vuelto.

¿Qué lesión tuvo Jamal Musiala?

"La sensación que he tenido hoy es una sensación que no había tenido desde hacía un tiempo", dijo también Musiala después del partido con franqueza en DAZN. Porque no estaba solo el asunto de las ausencias: después de su grave fractura de peroné en el Mundial de Clubes, en un momento en el que se encontraba en una forma absolutamente top, y de una larga rehabilitación posterior, por momentos daba la impresión de que había perdido la confianza en su cuerpo y en sus capacidades exorbitantes. A Musiala pareció faltarle a menudo esa ligereza la pasada temporada.

Después del Mundial se le retiró además mediante cirugía una placa que antes había estabilizado la tibia tras la fractura. "Ahora quiero volver paso a paso a mi nivel con esa sensación de ligereza sobre el campo, con alegría y diversión", explicó ahora. El "apoyo del Bayern, de los jugadores y de los entrenadores, me ha ayudado muchísimo".

De hecho, Kompany había subrayado una y otra vez la pasada temporada que no tenía ninguna duda de que Musiala volvería a encontrarse. Ahora dijo: "Sabíamos que este momento iba a llegar. Para Jamal, naturalmente, es fantástico. Como jugador top necesitas confianza para coger ritmo. Y, por supuesto, momentos así son muy, muy importantes", afirmó.

Michael Olise solo alcanza un nivel de clase mundial cuando Musiala ya no está sobre el campo

Pero el Bayern no sería el Bayern si el resurgir de Musiala no planteara también desafíos al entrenador. La pregunta de a quién debe alinear Kompany en la mediapunta no será más fácil de responder cuanto más jugadores regresen de sus lesiones.

Lennart Karl, por ejemplo, volvió a entrar como suplente contra el Bodö, al igual que el fichaje Ismael Saibari. Y Serge Gnabry tampoco debería seguir lesionado eternamente. Es cierto, todos ellos son flexibles y también pueden jugar en otras posiciones, pero eso no se lo pone necesariamente más fácil a Kompany.

Y luego está un caso especial. Porque Michael Olise, durante mucho tiempo prácticamente invisible, ya había mejorado en el partido después del 1-0 de Musiala, pero no alcanzó realmente su forma de clase mundial hasta que Musiala estuvo en el banquillo y él pudo ocupar la mediapunta, como en la selección francesa.

Ya durante el Mundial había surgido la pregunta de si Kompany realmente podría permitirse seguir utilizando en el Bayern a este mediapunta prodigioso predominantemente por la banda derecha. La respuesta del entrenador del Bayern en todos los partidos oficiales hasta ahora, incluida la Supercopa, había sido simplemente "sí": Olise actuó siempre desde la derecha y, pese a tres goles y una asistencia, no había terminado de convencer del todo en los cuatro partidos anteriores.

Contra el Bodö, la tendencia pareció confirmarse: Olise tardó mucho en entrar en el partido, a menudo se atascó en el regate y también mostró algunas carencias en el pase. Pero cuando Musiala marcó el 1-0 y, a continuación, el Bodö/Glimt fue concediendo cada vez más espacios a los muniqueses, Olise floreció. Primero dio la asistencia del 2-0 de Harry Kane con un bonito centro de falta y, cuando Musiala se fue a descansar tras 65 minutos y Olise pudo ir al centro, todavía marcó sus dos goles.

Pero la gestión de la plantilla es una de las mayores fortalezas de Kompany.



