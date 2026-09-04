El Al-Hilal hizo historia en la Roshn Saudi League, camino del trono de su eterno rival, el Al-Ahli, tras vencer a su vecino, el Al-Shabab.

El Al-Hilal se impuso al Al-Shabab por 2-0, en el partido que enfrentó a ambos hoy viernes, en el estadio SHG Arena, en la quinta jornada de la Roshn League.

Según la red de estadísticas "Opta", con esta victoria el Al-Hilal logró la racha invicta más larga en la historia de sus participaciones en la Roshn Saudi League, con 47 partidos consecutivos.

Esta racha comenzó en noviembre de 2024, con la victoria sobre el propio Al-Shabab por 2-1, también en el estadio de este último, para sumar durante ese periodo 35 triunfos y 12 empates.

"El Líder" superó su racha lograda en el periodo comprendido entre mayo de 2023 y noviembre de 2024, cuando no sufrió ninguna derrota a lo largo de 46 partidos consecutivos, en los que consiguió 42 victorias y empató en 4 ocasiones.

El Al-Hilal quedó a solo 4 partidos de igualar el registro histórico del Al-Ahli, poseedor de la racha invicta más larga en la historia de la liga saudí, que se prolongó durante 51 partidos entre enero de 2014 y febrero de 2016.

Los próximos cuatro partidos del Al-Hilal en la Roshn League serán ante el Neom, el Al-Taawoun, el Al-Ittihad y el Al-Riyadh, mientras que el quinto encuentro, en el que podría hacerse en solitario con el récord, será ante el Al-Hazem.

Cabe recordar que el Al-Hilal no ha sufrido ninguna derrota en la Roshn Saudi League desde la llegada del entrenador italiano Simone Inzaghi, antes del inicio de la temporada pasada, ya que lo ha dirigido en 39 partidos, en los que ha logrado 30 victorias y 9 empates.