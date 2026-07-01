Hacia el trono de África... La estrella del Congo bate el récord histórico de Dary en el Mundial

Brian Sibenga, estrella de la República Democrática del Congo, batió el récord histórico que ostentaba el marroquí Ashraf Dari, defensa del Al-Ahly egipcio, en la Copa del Mundo.

Hoy, en dieciseisavos del Mundial 2026, Congo enfrentó a Inglaterra en Atlanta.

En el minuto 7, Sibenga marcó tras rematar un centro a la derecha del portero Jordan Pickford.

Según Opta, es el segundo gol más rápido de una selección africana en eliminatorias mundialistas.

Sibenga superó así al marroquí Ashraf Dari, quien marcó a los 9 minutos contra Croacia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2022.

Solo le supera el congoleño Kevin-Prince Boateng, que marcó a los cinco minutos en la victoria 2-1 sobre Estados Unidos en octavos del Mundial 2010.