Dos años después del suceso que sacudió el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, un aficionado del Sevilla comparece por fin ante la justicia este martes, y se enfrenta a una posible pena de prisión tras haber convertido un partido de fútbol en un juicio racista público contra la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el aficionado acusado se enfrenta a una posible pena de un año y nueve meses de prisión, la pena solicitada por la Fiscalía española por el delito de "atentado contra la integridad moral".

Los detalles del incidente se remontan al partido entre el Sevilla y el Real Madrid del año 2023, cuyo juicio estaba previsto que comenzara el pasado abril antes de aplazarse al martes.

De acuerdo con el escrito de acusación, el suceso ocurrió entre los minutos 83 y 86 del encuentro, cuando el acusado se encontraba sentado en su asiento del fondo norte, muy cerca del terreno de juego.

Allí se acercó reiteradamente a Vinicius y lo colmó de una lluvia de insultos racistas "con un claro desprecio por el color de su piel negra", según la descripción de la acusación.

Los detalles del insulto documentado contra el aficionado

La Fiscalía no se limitó a describir el suceso como un insulto general, sino que precisó con exactitud la naturaleza del delito cometido, que generó en el jugador brasileño sentimientos de "frustración, vergüenza y humillación, causando así un daño a su dignidad".

El escrito reveló que los gestos racistas consistieron concretamente en: imitar los movimientos de los primates "los monos", gritar repetidamente la palabra "mono" y emitir sonidos de "ah, ah, ah, ah" que imitan el chillido del animal, acciones que las cámaras de televisión captaron con claridad, lo que dejó el caso documentado con pruebas contundentes.

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Movimiento oficial: el Sevilla reniega de su aficionado

La Liga española "LaLiga", parte acusadora en este caso, se movió de inmediato tras el partido y presentó una denuncia oficial por los hechos ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y ante la Comisión Antiviolencia.

Por su parte, el Sevilla no se quedó de brazos cruzados. El club andaluz identificó al aficionado de inmediato, lo expulsó del estadio en ese mismo momento y lo sometió a su reglamento interno disciplinario, en un paso que fue decisivo para llevarlo ante la justicia.

Ahora, tras dos años de espera, llega el momento de rendir cuentas, en un juicio que podría sentar un fuerte precedente judicial en la guerra que libra el fútbol español contra la lacra del racismo en los estadios.