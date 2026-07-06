«¿Hacia dónde se dirige la FIFA?»... Blatter arremete contra Infantino tras la «llamada de Trump»

Sepp Blatter, expresidente de la FIFA, criticó que el organismo permitiera al delantero estadounidense Folarin Balogun jugar los octavos del Mundial contra Bélgica tras anular su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina.

Varios informes aseguran que el entonces presidente estadounidense Donald Trump intervino ante Gianni Infantino antes de ese partido para lograrlo.

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, rompió su silencio con un contundente mensaje en su cuenta de «X».

Blatter afirmó: «Las tarjetas rojas no se anulan por simples contactos políticos, sino por las normas, las pruebas y los organismos independientes».

Y añadió: «Si un presidente estadounidense interviene ante el presidente de la FIFA y se absuelve a un jugador de repente antes de un partido eliminatorio del Mundial, inevitablemente surgirá la pregunta: ¿hacia dónde se dirige la FIFA? El fútbol no debe convertirse nunca en un escenario de conflictos políticos».

Su postura, respaldada por la Federación Belga, la UEFA y la Federación Alemana, aviva las críticas contra la FIFA.



