Hacía 18 años que el Valencia no gastaba un sólo euro en fichajes

La última vez que el Valencia no gastó dinero fue en la temporada 2002/03, entonces solo trajo libre a Dorothée y cedido a Réveillère.

Nadie podía presagiar algo así cuando Peter Lim aterrizó en el un 24 de octubre de 2014, pero está pasando. A falta de 72 horas para el cierre de mercado, el Valencia CF no ha sido capaz de firmar a ningún futbolista nuevo y si después del día 5 de octubre no lo logra, no gastará ni un solo euro en fichajes esta temporada. Precisamente eso, no gastar nada en fichajes, es algo que no ocurre desde la temporada 2002/03, cuando el Valencia CF firmó a los franceses Jean Felix Dorothée y Anthony Réveillère, procedentes del francés, aunque en el caso del lateral, el fichaje fue en forma de cesión.

Eran años de pocos dispendios, pero aquel Valencia venía de ser campeón de Liga justo la temporada anterior, con Rafa Benítez en el banquillo. Esa temporada, el Valencia no rindió como se esperaba y terminó la temporada en quinta posición. La temporada siguiente, el club tampoco realizó un fuerte desembolso, ya que solamente trajo a Mohamed Sissoko por un millón de euros , a Fabian Cannobio y Ricardo Olivera, - en aquel ya mítico episodio de la lámpara y el sofá- , y Rafa Benítez volvió a repetir la machada, proclamándose campeón de Liga y de UEFA.

Nada tiene que ver aquella situación con la actual, tanto en lo deportivo, como en lo económico. El Valencia vive sumido en una crisis institucional, el club es una montaña rusa y entre los aficionados hay un descontento generalizado con la propiedad de Meriton Holdings, así como respecto al presidente Anil Murthy y el propietario, el multimillonario Peter Lim.

Todas las operaciones de mercado se han "caído"

Lucas Paquetá, Nico Otamendi, Borja Mayoral, Pepe Reina, Raúl Guti, Jeison Murillo, Diogo Leite, Tomás Esteves, Jota o Daniele Rugani han sido unos de los muchos nombres que han sonado hasta la fecha, y ninguno ha llegado al club. La orden desde Singapur es clara; no gastar ni un solo euro y solamente buscar cesiones o jugadores libres, una premisa que choca frontalmente con la idea de club que se vendió cuando Lim llegó a Valencia. Qué mal ha envejecido aquello de que el sueño de Lim en el Valencia era ganar la .

Parece que no solo basta con regalar a Parejo, vender por debajo de su precio a Coquelin, no renovar a Ferran Torres o traspasar a Rodrigo Moreno. Peter Lim sube la apuesta y pretende hacer una plantilla con tres cuerdas y cuatro cañas. Cómo será el ambiente que, hasta Javi Gracia, un entrenador comedido y alejado del ruido, ya ha disparado contra la propiedad en un par de ruedas de prensa.

Habrá que ver cómo se suceden los acontecimientos desde aquí hasta el final del mercado, pero las sensaciones son pesimistas alrededor del club. Si se pone algo a tiro muy barato en forma de cesión o a coste cero de aquí al día 5, el Valencia fichará, pero si no, la plantilla quedará tal y como está. Lo que sí parece claro es que el club no tiene ni la más mínima intención de gastar ni un solo euro, algo que no ocurría desde hace 18 años. Eran otros tiempos, pero cualquier tiempo pasado, fue mejor.