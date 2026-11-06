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Unai Emery ha confirmado que mantiene conversaciones para renovar su contrato con el Aston Villa tras una reunión «muy positiva» con el presidente Nassef Sawiris, y que hay más conversaciones previstas para la próxima semana. El español ha sido vinculado con el Manchester United, al que el Villa se enfrentará el domingo después de la derrota por 3-0 ante el Barcelona en la Champions League el martes, pero asegura que su ambición es seguir desarrollando un proyecto «más fuerte» en Villa Park.

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Emery confirma conversaciones sobre un nuevo contrato con el presidente del Aston Villa

Emery ha confirmado que ha habido conversaciones sobre un nuevo contrato con el Aston Villa, que busca construir un proyecto «más sólido». El miércoles, un día después de la derrota del Villa por 3-0 ante el Barcelona en la Champions League, el club anunció que había mantenido una reunión para abordar su estrategia a largo plazo más allá de 2029, cuando expira su contrato actual.

Según informa PA, todavía no se ha confirmado ningún nuevo contrato, pero Emery habló de su futuro a largo plazo en el club y reveló que habrá más conversaciones la próxima semana. Se le ha relacionado con varios clubes, entre ellos el Manchester United, su rival del domingo.

Emery revela que su reunión con Sawiris fue «muy positiva»

Emery declaró: «Mi ambición es mantener nuestra regularidad y seguir mejorando y construyendo muchas cosas de forma positiva. Es un reto enorme. El año pasado, después de hablar con nosotros, decidieron construir una nueva grada para dar cabida a más aficionados en Villa Park. Es un paso adelante claro para mejorar.

«La forma en que aumentamos nuestro presupuesto cada año y los ingresos gracias a nuestro rendimiento al jugar en Europa, a la mejora de los jugadores, a la venta de jugadores y, después, a la compra de jóvenes talentos: ese es el proceso y la ambición que debemos mantener en el futuro. Tuve una buena reunión con Nassef Sawiris, una reunión muy buena, muy positiva. Hablaremos la próxima semana para intentar concretar todo lo que tratamos. Hablamos de cómo podemos fortalecer nuestro proyecto mediante un acuerdo, sí».

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Emery no se fía del Manchester United pese a sus dificultades

El Villa buscará ampliar su racha de cinco partidos sin perder ante el United, que solo ha ganado uno de sus nueve primeros encuentros de liga, frente al Ipswich en agosto. Sin embargo, Old Trafford no se le ha dado bien al Villa, que ha perdido allí sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

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Emery no subestima al equipo de Michael Carrick y llega a situarlo al mismo nivel que el Barcelona. «No hemos ganado ni un solo partido allí en cuatro años», añadió. «Este año están jugando bien en la Champions League. No han sido regulares en la liga, pero deberían recuperar esa regularidad, aunque espero que no sea contra nosotros. Perdimos ante el Barcelona por el nivel del rival al que nos enfrentamos; es el nivel más alto de la Champions League. El Manchester United está al mismo nivel que el Barcelona».

¿Qué les espera a Emery y al Villa?

El Villa visita Old Trafford el domingo con la intención de recuperarse de la derrota del martes, cuando el primer gol de Lamine Yamal y un doblete de Raphinha pusieron fin a su arranque perfecto en la Champions League. «Soy muy exigente», afirmó Emery. «El próximo reto, el domingo, forma parte de nuestro proceso y debemos intentar hacerlo mejor que contra el Barcelona el martes».

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Las conversaciones con Sawiris sobre un nuevo contrato continuarán la próxima semana.