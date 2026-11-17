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El legendario exdelantero de Brasil Romario ha vuelto a pedir la destitución del seleccionador Carlo Ancelotti después de que el italiano respondiera a sus recientes críticas. Este lunes, el campeón del mundo en 1994 instó directamente en las redes sociales al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud, a despedir al técnico.

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El emblemático delantero aviva la disputa pública

Romario publicó una nueva diatriba en las redes sociales en la que cuestionó la aportación de Ancelotti a Brasil apenas unas horas después de que el veterano técnico le respondiera durante la rueda de prensa del lunes . El exdelantero insistió en que su trayectoria, llena de éxitos con la camiseta amarilla, le da derecho a criticar al equipo, en lugar de buscar popularidad. Poco convencido por la etapa del italiano hasta ahora, reiteró que el presidente de la federación debe hacer un cambio en el banquillo.

El técnico italiano responde a su crítico

El cruce de declaraciones comenzó después de que Brasil perdiera ante Japón , lo que llevó a Romario a afirmar que «ya nadie aguanta» al seleccionador y a pedir su destitución inmediata.

En declaraciones a la prensa el lunes, antes del próximo partido de su equipo, Ancelotti elevó el tono al referirse a aquellas primeras palabras: «Todo el mundo tiene libertad de expresión. Vosotros, que os dedicáis a esto, sabéis muy bien que en un país democrático hay libertad de expresión y cualquiera puede dar su opinión. Romario da su opinión como todos los demás. Está en su derecho de opinar. Por mi parte, creo que puede decir mentiras, verdades o tonterías. La verdad es que Romario habla mucho, y está en su derecho».

El campeón del mundo exige su dimisión

Lejos de dar marcha atrás tras las declaraciones del técnico en rueda de prensa, Romario escribió en las redes sociales: «Quiero decirle lo siguiente a Ancelotti: es cierto que hablo mucho porque, cuando se trata de la selección, tengo la talla, el peso y la autoridad para hablar.

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»Tú, Ancelotti, sigues teniendo mi respeto por lo que conseguiste en los clubes que dirigiste. Mañana nos enfrentamos a Singapur, que encajó dos goles contra Paraguay. Con todos mis respetos hacia Paraguay, que, por cierto, terminó empatado a puntos con nosotros en la fase de clasificación, no podemos seguir a este nivel».

Próximos partidos SIN Amistosos 05:00 BRA

Insistiendo en que el italiano debe marcharse, añadió: «No has aportado nada nuevo a nuestro fútbol. Lo repito: ¡dimite! Encontraremos a otro entrenador que lo haga mejor que tú. Y te lo digo a la cara, sin mandar mensajes por medio de otros, incluido el presidente de la CBF: hace ya mucho tiempo que deberían destituirte».

El amistoso ante Singapur pone a prueba una moral frágil

Ancelotti dirige ahora a su equipo en el amistoso del martes a domicilio ante Singapur sabiendo que otra actuación poco convincente no hará más que aumentar los cuestionamientos sobre su continuidad. Tras la dolorosa derrota ante Japón, Brasil, cinco veces campeón del mundo, necesita con urgencia una victoria contundente ante el equipo local para recuperar algo de calma antes de que termine el año. Cualquier resultado que no sea un triunfo dominante frente a un rival recientemente derrotado por Paraguay aumentará la presión sobre Xaud para que tome medidas.