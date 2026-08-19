«El tiempo aquí siempre será especial en mi vida. Ahora tengo la oportunidad de jugar en un país en el que siempre quise jugar», dijo Romano Schmid cuando se hizo oficial su salida del Werder Bremen. El internacional austríaco deja la Bundesliga para poner rumbo a la Serie A: su destino soñado a nivel deportivo, Italia, ya es una realidad.

A sus 26 años, Schmid quiere dar ahora el siguiente paso en su carrera. En el caso de un jugador de su categoría que se marcha a Italia, lo lógico habría sido pensar más bien en un traspaso a un club plenamente consolidado en la Serie A, de la talla de Atalanta de Bérgamo, Fiorentina, Lazio o Bologna. O incluso al Como, que tras un ascenso meteórico ya ha llegado a la Champions League.

Pero, en lugar de eso, Schmid pone rumbo al Frosinone Calcio. Un recién ascendido que, en sus hasta ahora solo tres temporadas en la máxima categoría del fútbol italiano, siempre descendió de forma inmediata y que en los últimos diez años se ha convertido en una especie de equipo ascensor. En la segunda planta, Frosinone se quedó claramente más tiempo que en la primera.

Romano Schmid dará en Frosinone, probablemente, un gran salto salarial

Si bien a primera vista la decisión de Schmid de cambiar la camiseta del Werder por la del Frosinone parece bastante sorprendente y, sobre todo, no supone una mejora deportiva, observada más de cerca tiene algo más de sentido. Y es que su nuevo club, de esta pequeña ciudad de algo más de 40.000 habitantes al sureste de Roma, es prácticamente nuevo rico. Según se informa, Schmid ganará en el futuro 3,5 millones de euros por temporada en Frosinone, una mejora económica considerable respecto a su contrato en Bremen, que al parecer solo le reportaba alrededor de 1,5 millones de euros anuales.

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¿De dónde sale de repente la fuerza económica del Frosinone? El fondo de inversión estadounidense Clara Vista, que ya es también accionista principal del Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League inglesa, entró este verano en el capital del Frosinone.

Por 41,5 millones de euros, Clara Vista adquirió el 80 por ciento de las acciones del club italiano; el otro 20 por ciento sigue en manos del presidente Maurizio Stirpe. El dirigente de 68 años, natural de Frosinone, lleva ya 23 años al frente del club de su corazón y quiere seguir haciéndolo al menos dos años más. Stirpe está profundamente vinculado a Frosinone: el estadio lleva el nombre de su padre, Benito, que presidió el club en la década de 1960.

«Clara Vista tiene una liquidez de la que nosotros no disponíamos», dijo Stirpe hijo sobre la entrada del inversor. Como hombre del club, naturalmente está muy pendiente de que Clara Vista no actúe por libre. «Trabajaremos juntos para continuar el camino de los últimos años y ampliarlo con las ideas que aporta el fondo. Clara Vista complementa perfectamente nuestra experiencia: ellos tienen lo que nosotros necesitamos, y viceversa. Debemos evitar solapamientos operativos», afirmó Stirpe.

En Frosinone juega el hijo de una pesadilla alemana

Clara Vista aporta al Frosinone, como es lógico, sobre todo dinero fresco. A largo plazo, una parte debe destinarse a infraestructura y cantera. El trabajo de formación ya ha dado frutos con éxito últimamente: en la pasada temporada, el portero Lorenzo Palmisani y el lateral izquierdo Gabriele Bracaglia, ambos auténticos productos de la casa, fueron pilares del ascenso.

Al talentoso centrocampista Matteo Cichella, de 20 años, que se volvió imprescindible a lo largo de la pasada campaña, se lo quitaron al gran vecino Roma en categoría sub-19. Y Filippo Grosso, de 19 años, dio sus primeros pasos en el primer equipo después de haber llegado con 17 desde la cantera de la Juventus. Por cierto, es hijo de Fabio Grosso, que en 2006 frenó en seco el cuento de hadas veraniego de Alemania en semifinales y trabajó como entrenador en Frosinone entre 2021 y 2023.

Una gran parte del dinero de Clara Vista debe ir, a corto y medio plazo, al presente futbolístico, es decir, a la plantilla actual. Schmid, por quien el Werder recibirá, según se dice, 8,5 millones de euros de cantidad fija (el paquete total, incluidos los bonus, puede ascender al parecer hasta 10,5 millones), se convirtió de inmediato en el fichaje récord de la historia del club.

Nunca antes se había pagado tanto por un jugador y, de hecho, los italianos jamás habían invertido tanto dinero en traspasos como ya lo han hecho a estas alturas de este verano. Junto a Schmid, otros tres fichajes de 2026 figuran entre los seis más caros de la historia del Frosinone: los centrocampistas Luis Hasa (2,5 millones de euros) y Alessio Zerbin (dos millones de euros), ambos llegados desde el Napoli, así como el lateral izquierdo Aleksa Terzic (por 2,5 millones de euros desde el RB Salzburg).

A eso se sumó Florian Grillitsch, que dejó el Braga como agente libre y es otro internacional austríaco muy conocido en Alemania por sus etapas en la Bundesliga con el Hoffenheim y el Bremen. También Kevin Akpoguma, emblema del Hoffenheim, ha firmado por el Frosinone, que además fichó a Anouar El Azzouzi procedente del Fortuna Düsseldorf, descendido a la tercera división.

¿Se quedará el Frosinone por primera vez más de un año en la Serie A?

El Frosinone se refuerza para lograr algo inédito. Después de sus tres ascensos anteriores, siempre volvió a bajar a la Serie B apenas un año más tarde. En 2015, el club, que durante mucho tiempo había oscilado entre la tercera y la cuarta categoría, logró por primera vez el salto a la élite del fútbol italiano.

Entonces encadenó dos ascensos seguidos para pasar de la Serie C a la Serie A, aunque tuvo que abandonar de inmediato la categoría tras acabar 19º en la tabla. El siguiente ascenso tardó solo dos años en llegar, pero también en 2018/19 fue un equipo sin opciones en primera división. En el tercer y hasta ahora último intento de lograr por primera vez la permanencia en la máxima categoría, estuvo más cerca que nunca: en la última jornada de la temporada 2023/24, el Frosinone perdió 0-1 ante el Udinese Calcio; un 0-0 le habría bastado para salvarse.

Solo un año después, en mayo de 2025, amenazó el desplome total. Estuvo a punto de caer por primera vez desde 2014 a la tercera categoría. Como 15º de la segunda división, el Frosinone evitó por un margen ínfimo el playoff de descenso, y solo lo hizo porque a Brescia Calcio, un rival directo, le habían restado cuatro puntos.

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Que solo un año después acabara de repente segundo y regresara a la Serie A no era, por tanto, algo que se pudiera esperar. Pero el entrenador Massimiliano Alvini, que había sido nombrado tras el casi descenso de 2025, logró la proeza.

El técnico de 56 años tuvo que abrirse camino durante mucho tiempo en los banquillos a través de pequeños clubes italianos y ahora también seguirá, según parece, con los nuevos inversores. Otro efecto importante de la entrada de Clara Vista: hasta ahora, Alvini ha podido mantener unido el núcleo del equipo del ascenso; todavía no se ha marchado ningún jugador clave. Sin las nuevas posibilidades financieras, eso difícilmente habría sido posible.

El dinero del inversor refuerza al Frosinone en el mercado de fichajes

«Antes, las ventas eran una necesidad; ahora ya no estamos completamente bajo esa presión financiera», subrayó el presidente Stirpe. El caso del héroe del ascenso Fares Ghedjemis ilustra perfectamente el nuevo credo del Frosinone en el mercado. El argelino de 23 años, fichado en 2024 por apenas 300.000 euros desde la tercera división francesa, fue la gran joya ofensiva del Frosinone la pasada temporada con 15 goles y tres asistencias.

Ghedjemis entró en la convocatoria mundialista de Argelia y está siendo pretendido por varios clubes importantes. Si antes probablemente el Frosinone ya lo habría vendido hace tiempo, a los italianos les parecieron claramente insuficientes los siete millones de euros que, según se dice, ofreció recientemente el Mónaco.

Según parece, Celtic y Rangers, los dos gigantes escoceses, pugnan ahora intensamente por Ghedjemis, pero sus intentos podrían estar condenados al fracaso. Porque el Frosinone, donde el extremo derecho tiene contrato hasta 2028, no quiere dejarlo salir por menos de 21 millones de euros. Con el respaldo del dinero del inversor, naturalmente resulta mucho más fácil mantener una postura tan firme.

Y así, el Frosinone se dispone a no volver a coger por ahora el ascensor hacia abajo. El objetivo lejano podría ser que, en algún momento, ya no resulte una sorpresa que jugadores del perfil de Schmid se decidan por el Frosinone.