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Harry Kane ha inscrito oficialmente su nombre en los libros de historia como el futbolista con más internacionalidades de Inglaterra. Al liderar el ataque ante Croacia en Wembley, el capitán de Inglaterra ha alcanzado un hito que muchos creían que nunca se superaría.

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Un hito legendario en Wembley

El delantero de 33 años disputará su partido número 126 con la selección absoluta de su país tras ser incluido en el once titular para el encuentro de la Liga de Naciones de este jueves.

Así, Kane supera el récord de 125 internacionalidades que estableció el legendario portero Peter Shilton entre 1970 y 1990. Shilton, que conservó el primer puesto durante más de tres décadas después de retirarse, estará en Wembley para presenciar cómo se supera su marca y realizará una presentación especial al capitán de Inglaterra sobre el césped antes del saque inicial.

Este récord llega después de la gran eficacia de Kane ante la República Checa a principios de octubre. En aquella ocasión, marcó dos goles en una victoria por 3-0 con la que igualó los 125 partidos de Shilton.

Un éxito individual sin precedentes

Esta noche histórica en Wembley llega en un momento de extraordinarios reconocimientos personales para la estrella del Bayern de Múnich. Hace menos de tres semanas, Kane fue reconocido oficialmente como el mejor jugador del mundo, convirtiéndose en el primer futbolista inglés en 25 años en ganar el prestigioso Balón de Oro. El delantero describió el honor como algo que «superaba sus sueños más descabellados».

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Además, Kane expresó su enorme orgullo por haber contribuido, gracias a sus éxitos individuales a escala mundial, a que la selección inglesa «volviera a estar en el mapa». Tras convertirse ya en el máximo goleador histórico de Inglaterra, con 91 tantos, sumar el récord de partidos disputados consolida aún más su legado. Ahora ocupa el primer puesto tanto en goles como en partidos jugados con la selección absoluta masculina.

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Dominio estadístico con el paso de los años

Un análisis de los datos de la carrera internacional de Kane apunta a que el veterano delantero está mejorando con la edad.

Según Sky Sports, Kane marcó 23 goles con 43 remates a puerta en los 25 partidos previos a esta internacionalidad de récord ante Croacia. Estas cifras de eficacia suponen su mejor precisión de tiro hasta la fecha, del 55,8 %, junto con un notable porcentaje de conversión del 29,9 %.

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Kane, en plena racha, busca llevar a Inglaterra a cuartos de final

Inglaterra ocupa actualmente el segundo puesto del grupo A3 de la Liga de Naciones con nueve puntos, por detrás de la líder, España, que suma los 12 puntos posibles. Evitar la derrota esta noche bastará para que Inglaterra asegure oficialmente su plaza en cuartos de final.

Kane ha estado en un estado de forma espectacular durante esta campaña de la Liga de Naciones: ha marcado en sus cuatro partidos y suma seis goles. El capitán estrenó su cuenta goleadora en la derrota por 3-2 ante España, marcó después un tanto en la victoria a domicilio por 2-0 frente a la República Checa y encadenó dos dobletes, en la goleada por 7-0 ante Croacia y en el triunfo en casa por 3-0 frente a los checos.