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Unai Emery ha defendido a los nuevos fichajes del Aston Villa después de que los goles de Alysson y Joao Gomes no bastaran para poner fin a una racha de siete partidos sin ganar en el empate 2-2 del sábado ante el Ipswich Town. El campeón de la Europa League de la pasada temporada dejó escapar dos veces la ventaja en Portman Road y ocupa el 11.º puesto de la Premier League tras encadenar cuatro empates.

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El Villa deja escapar dos ventajas a domicilio

El Villa desperdició la oportunidad de lograr su primera victoria desde finales de octubre, pese a que Alysson marcó con un disparo con efecto tras un pase de Johan Manzambi y Gomes anotó de volea después de una dejada de Victor Lindelof. El equipo de Gary O'Neil respondió rápidamente por medio de Emersonn, el fichaje más caro de la historia del club, tras un córner de Julio Enciso, antes de que Leif Davis cabeceara el segundo empate. Christian Walton evitó después el gol de John McGinn y el Ipswich resistió para subir al 15.º puesto.

Emery ve señales alentadoras en ataque

Después de no registrar ni un solo disparo a puerta en su derrota entre semana ante el Galatasaray en la Champions League, el Villa se mostró mucho más incisivo en ataque en Suffolk. Boubacar Kamara estuvo cerca de marcar al principio y Nicolas Jackson casi lo consiguió en los últimos minutos. El equipo también superó una reclamación de penalti en el tramo final, cuando el balón pareció golpear la mano de Ross Barkley.

En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, Emery destacó esos aspectos positivos en ataque, aunque reconoció los fallos defensivos: «Sí, es positivo. El resultado no lo es del todo, pero no estamos perdiendo. Estamos mejorando, más o menos, pero hoy no ha sido suficiente.

«Creamos ocasiones. En ataque hicimos mucho más de lo que habíamos planeado. Hoy dimos el primer paso adelante que queríamos dar y lo conseguimos. Les concedimos algunas ocasiones y marcaron. Este es el camino. A veces hay que entender que algunos jugadores jóvenes y nuevos deben adaptarse a nosotros. Aún hace falta tiempo para conseguirlo. Cada partido es una experiencia para nosotros. Seguimos adelante, analizamos e intentamos mejorar para el próximo partido».

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Los cambios del verano plantean dificultades de adaptación

Después de que pareciera reactivar su temporada con cuatro victorias en diez días durante octubre, el Villa ha perdido el impulso de forma drástica. Tras los numerosos cambios del verano, que incluyeron las salidas de dos atacantes clave, Ollie Watkins y Morgan Rogers , Emery afronta los inevitables problemas de adaptación mientras remodela su plantilla.

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Sobre la necesidad de tener paciencia y mejorar las actuaciones en Birmingham, el español declaró a la cadena: «Nuestro reto ahora está en casa. En general, fuera estamos compitiendo bien y sumando puntos, pero en casa tenemos que mejorar, convertir [Villa Park] en nuestro fortín y encontrar así el equilibrio.

«Vamos entendiéndolo todo, más o menos, y trabajando con los nuevos jugadores, con todos los jugadores, también los experimentados, para conseguirlo. Por supuesto, algunos jugadores necesitan tiempo para mejorar, entrenar y adquirir experiencia. Cómo podemos mejorar esto, no lo sé ahora mismo. Vamos a analizar el partido y a evitar errores como esos».

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El rendimiento en Villa Park cobra importancia

La prioridad inmediata de Emery es volver a convertir Villa Park en un fortín para poner fin a esta frustrante mala racha. Integrar a los nuevos fichajes junto a los jugadores experimentados será decisivo si el Villa quiere volver a acercarse a los puestos europeos. Mientras tanto, el Ipswich gana confianza con otra actuación de resistencia: solo ha perdido dos de sus seis partidos en Portman Road, pese a llevar seis encuentros sin ganar.