El veterano técnico italiano Fabio Capello lanzó una llamativa comparación entre una de las estrellas de la Juventus y el jugador del Barcelona Lamine Yamal, en un elogio que reflejó la magnitud de su admiración por el potencial que posee el futbolista bianconeri.

Durante la ceremonia de entrega de los premios "Bulgarelli Numero 8", celebrada en el Palazzo d'Accursio, sede del gobierno de la ciudad de Bolonia, Capello, presidente del jurado del galardón, se encargó de presentar al jugador de la Juventus, el turco Kenan Yildiz, comenzando su intervención elogiando sus capacidades creativas, antes de dedicarle una descripción excepcional.

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Capello dijo sobre Yildiz: "Hace cosas que no se le ocurren a nadie; la Juventus, el fútbol y la afición lo echan de menos", y añadió: "Tiene imaginación y se la da a los demás. Es el Lamine Yamal de Italia".

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El elogio llegó en un momento en el que Yildiz continúa recuperándose de una lesión en el metatarsiano, que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego, por lo que el jugador aprovechó la ocasión para dar una actualización sobre su estado físico y la fecha esperada de su regreso.

Tras agradecer a Capello sus palabras, Yildiz afirmó: "Ahora estoy bien y espero volver a los terrenos de juego pronto. Echo de menos a la Juventus y no puedo esperar a poder jugar de nuevo".

Y cuando se le preguntó por la fecha de su reaparición, respondió: "No sé cuándo me veréis en el campo, pero puedo decir que volveré en diciembre".

Este premio lo organiza la Asociación de Futbolistas Italianos y homenajea a las figuras más destacadas que brillaron durante la (pasada) temporada futbolística. Lleva el nombre de la leyenda del Bolonia y de la selección italiana Giacomo Bulgarelli (1940-2009), quien fue uno de los centrocampistas más destacados en la historia del Bolonia, vistió el dorsal número 8 durante casi toda su carrera y fue uno de los fundadores de la Asociación de Futbolistas Italianos.

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