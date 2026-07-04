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Muhammad Sharaf Eldeen

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Hace 34 años... ¿Por qué los defensas de Francia llevan el dorsal 16?

Paraguay vs Francia
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M. Maignan
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Mainan sigue los pasos de sus antepasados

El número 1 es el más habitual entre los porteros; sin embargo, el titular de Francia en el Mundial 2026, Mike Maignan, usa el 16, igual que varios equipos africanos. ¿Cuál es el secreto de este número?

En este Mundial, el primero con 48 selecciones, solo 12 porteros han elegido el 16.

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Por contraste, la FIFA ha inscrito este verano a 31 porteros con el 12 y a 19 con el 23.

También aparecen los dorsales 26, 25, 24, 22, 21, 18 y 13, además del clásico 1, que siguen portando los 48 porteros, según datos de «L'Équipe».

El artículo 29.1 del reglamento del Mundial establece que los números deben estar entre el 1 y el 26, reservando el 1 para el portero.

En África hay ocho porteros con el 1, y el guardameta de Francia usa el 16 desde hace ocho Mundiales: Fabien Barthez (1998-2006), Stéphane Mandanda (2010, 2018 y 2022), Stéphane Ruffier (2014) y Mike Maignan (2026).

El motivo histórico

«Se remonta a una época en la que solo había cinco suplentes y 16 nombres en la alineación», explica Denis Hurley, de la cuenta @SquadNos.

Y añade: «Mientras que muchos países asignaban el 12 al portero suplente, Francia optó por el enfoque contrario y reservó el 16 para el segundo portero».

Senegal, Argelia, Costa de Marfil, Túnez y la República Democrática del Congo también tuvieron porteros con el 16 en este Mundial, lo que, según «L’Équipe», refleja la influencia histórica francesa.

Lo mismo ocurre con Maxime Crépot, portero de Canadá nacido en Quebec y formado en Montreal.

En Francia, la tradición se remonta a la Eurocopa 1992, el primer torneo con nombres impresos en las camisetas. Fabien Barthez adoptó el 16 en la Euro 1996, cuando era suplente de Bernard Lama, y ya no lo soltó.

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