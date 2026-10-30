No fue aquella la primera vez que el Al Ahli encajó una goleada por 6 goles en el clásico menor ante su eterno rival, el Al Shabab, ya que algo similar había ocurrido 18 años atrás.

El Al Shabab venció al Al Ahli por 6-1, en el partido que enfrentó a ambos la noche del viernes, en el estadio SHG Arena de Riad, la capital saudí, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

Durante el encuentro, la cuenta del Al Shabab en la red social "X" publicó una imagen de la afición del Al Ahli abandonando el estadio pese a que el juego seguía en marcha, ante la abultada derrota, con un comentario irónico: "Esta vez la retirada es temprana".

Asimismo, la cuenta del club de la capital escribió al término del partido: "Abrimos el libro y firmamos una nueva goleada de seis, enhorabuena por la victoria más fácil, Leones".

La cuenta del Al Shabab hace referencia a la dura derrota que le infligió al Al Ahli 18 años atrás, concretamente el 18 de abril de 2008, en la ida de los cuartos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

Pese a que el Al Ahli se adelantó pronto, en el minuto 18, por medio de Mohammed Masaad, el Al Shabab respondió marcando 6 goles, entre ellos un doblete del delantero Nasser Al Shamrani y un tanto de Faisal Al Sultan, Camacho, Hassan Moath y Juan Manuel Martínez.

Según el diario saudí "Al Riyadiah", el árbitro dio por finalizado el encuentro 10 minutos antes del término del tiempo reglamentario, por no completarse el cupo legal de jugadores del Al Ahli, debido a que un gran número de ellos había sufrido diversas lesiones.

No obstante, se vio a algunos directivos del Al Ahli pidiendo a los jugadores del equipo que se dejaran caer al suelo, para que el número de futbolistas disponibles quedara por debajo del cupo legal (7), y así el partido terminara por retirada con una derrota por 0-3 en lugar de 1-6.

Según informaciones de prensa, la Federación Saudí de Fútbol rechazó considerar al Al Ahli perdedor por 3-0 y decidió ratificar su derrota por 1-6, de modo que ese resultado se mantiene como el más abultado en la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos.

Lo curioso es que el partido de vuelta de la misma ronda se disputó entre ambos equipos unos 9 días después, concretamente el 27 de abril de 2008, y terminó también con victoria del Al Shabab, pero por 3-1.

Cabe recordar que la última derrota del Al Ahli ante el Al Shabab es la más abultada en la historia de sus participaciones en la Liga Roshn saudí, al superar la derrota por 6-2 ante el Al Ettifaq, en la sexta jornada de la temporada 2018-2019.