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Ezri Konsa asegura que Inglaterra habría humillado a España con una goleada de cinco tantos si no se hubiera quedado con diez jugadores durante su histórica victoria en Madrid. El defensa del Arsenal cree que Inglaterra fue muy superior a los vigentes campeones de Europa y del mundo antes de que la expulsión de Elliot Anderson propiciara la reacción española en los últimos minutos.

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Inglaterra resiste el susto final y pone fin a la racha de 43 partidos invicta de España

Los goles de Harry Kane, Konsa y Ben White dieron al equipo de Thomas Tuchel una cómoda ventaja de 3-0 en el estadio Metropolitano. Todo cambió cuando Anderson vio la tarjeta roja, lo que obligó a los visitantes a defenderse ante la selección que ocupa el primer puesto del ranking mundial.

España aprovechó su superioridad numérica para recortar distancias con dos goles y amenazó con repetir lo ocurrido en Wembley en septiembre, cuando remontó tras un penalti fallado por Kane para ganar 3-2. Esta vez, sin embargo, la defensa de Inglaterra resistió para asegurar un histórico triunfo por 3-2 e infligir a España su primera derrota en 44 partidos.

Konsa elogia la resistencia de Inglaterra tras una expulsión que frenó su dominio

Al recordar una noche de emociones en la capital española, Konsa elogió la unión de sus compañeros después de que la expulsión de Anderson los obligara a soportar una fuerte presión. El central del Arsenal afirmó: «Fue una noche especial, un partido que queríamos ganar y que sabíamos que podíamos ganar. Nos mantuvimos fieles a nuestro plan. Visteis el partido de Wembley y creo que lo hicimos muy bien. Algunos errores individuales nos costaron caro y estuvieron a punto de hacerlo otra vez, pero seguimos unidos, con diez jugadores, y luchamos hasta el final. Si hubiéramos tenido 11 jugadores en el campo, habríamos marcado otros dos goles».

Konsa también destacó el liderazgo del capitán Kane después de que Inglaterra se adelantara ante España. Añadió: «Nos pusimos 1-0 y Harry, nuestro capitán, nos dijo que siguiéramos y mantuviéramos la comida sobre el pedal. Es su primera derrota en 44 partidos, así que eso habla por sí solo. Venir aquí y conseguir la victoria fue especial y muy importante».

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Al explicar cómo resistió Inglaterra en defensa ante el asedio final, el defensa comparó la victoria con su anterior derrota ante Argentina en el Mundial. Konsa continuó: «La instrucción era seguir atacándolos. No parar. Mantener la comida sobre el pedal. Eso fue lo que hicimos. Lo de Argentina fue diferente, las circunstancias eran distintas. Jugar con diez contra los campeones del mundo siempre iba a ser difícil. Respondimos muy bien a la cantidad de balones que llegaron al área».

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Crece la ambición de ganar títulos de cara a la Eurocopa de 2028 en casa

La victoria en Madrid muestra una clara evolución con Tuchel y demuestra que Inglaterra puede sacar adelante partidos ajustados frente a rivales de primer nivel. Al valorar la mentalidad de la plantilla, Konsa dijo: «Tenemos una mentalidad excelente y jugadores de talla mundial. Todo el mundo sabe de lo que somos capaces cuando las cosas encajan. Visteis en la primera parte y hasta la tarjeta roja la calidad que tenemos. Dominamos el partido, creemos en nosotros mismos y en el entrenador. Solo queremos salir ahí y demostrar a todos lo que podemos hacer».

Con la eliminación del Mundial ya atrás, Konsa cree que conquistar la Liga de Naciones puede impulsar a Inglaterra hacia un gran título en casa. Declaró: «Sí, al cien por cien. Al fin y al cabo, la Liga de Naciones es un título. Llegar a la Eurocopa con un trofeo sería importantísimo para nosotros. Queremos ganar la Eurocopa y sabemos que se juega en casa. Eso nos dará un gran impulso».

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«Es muy importante. Terminas con muchísima confianza de cara a los partidos del año que viene. Vamos concentración a concentración. No pensamos demasiado a largo plazo. Pero llegaremos a marzo con mucha confianza.

«El Mundial ya ha pasado. Hemos dejado eso atrás. Estamos centrados en ganar cada partido y sabemos que se acerca la Eurocopa».

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Inglaterra gana impulso de cara a marzo y a su objetivo en la Liga de Naciones

Inglaterra volverá a reunirse en marzo con un gran impulso de cara a los compromisos internacionales del próximo año, después de vencer a los campeones del mundo y de Europa en su propio campo. El principal reto de Tuchel será mantener el implacable ritmo ofensivo mostrado antes de la tarjeta roja y, al mismo tiempo, eliminar los errores individuales y las faltas de disciplina que estuvieron a punto de costarle el partido en Madrid.

Conquistar la Liga de Naciones sigue siendo la prioridad inmediata para transformar los progresos recientes en un título. Levantar ese trofeo confirmaría la nueva madurez de Inglaterra y le daría una confianza fundamental mientras avanza la cuenta atrás para organizar la Eurocopa de 2028.