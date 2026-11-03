«Habría sido un poco demasiado arriesgado dejar jugar a Aleks Pavlovic esta noche. Y no queríamos correr ningún riesgo», dijo el sustituto del entrenador Vincent Kompany, que sigue ausente tras su colapso y su estancia en el hospital, antes del partido del martes por la noche en Prime Video.

Danks recalcó que Pavlovic no tenía «nada grave», pero, por precaución, el centrocampista comenzó en Madrid en el banquillo. En el empate 2-2 ante el Borussia Dortmund en el gran duelo de la Bundesliga del pasado sábado, Pavlovic había disputado los 90 minutos y no se tenía constancia de ninguna molestia. Por eso, su ausencia en el once inicial del Bayern de Múnich fue una pequeña sorpresa.

Tom Bischof ocupó el puesto de Pavlovic junto a Joshua Kimmich en el doble pivote. Para el jugador de 21 años fue su tercera titularidad consecutiva en la Champions League. Ya había sido titular en el 3-3 a domicilio ante el Viking Stavanger y en el 2-2 contra el FC Arsenal. El internacional alemán disputó así su 14.º partido de la temporada en todas las competiciones.

El Bayern de Múnich, sin Pavlovic pero con Neuer y Olise

Mientras Pavlovic tuvo que quedarse inicialmente en el banquillo, dos estrellas del Bayern cuya presencia estaba en duda por molestias sí pudieron ser titulares. Danks pudo alinear desde el inicio tanto al portero Manuel Neuer como al atacante Michael Olise.

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«Manu se sintió bien en el entrenamiento y está listo para ser titular», subrayó el inglés. Olise solo había recibido «un golpe en el hueso» en la recta final del partido contra el BVB y «no hubo ninguna lesión estructural», explicó Danks.