El futbolista con más partidos con la selección alemana se mostró sorprendido ante Sport Bild por la desautorización pública del capitán tras la goleada por 0-6 ante el RB Leipzig el fin de semana y se dirigió al entrenador del equipo de Hesse: «Me sorprendieron sus duras declaraciones sobre Robin Koch. Fue desafortunado que hablara de un alivio al sustituir a su capitán. No da buena imagen».

Hütter había sustituido a Koch ya en el descanso y después le había exigido responsabilidades con palabras contundentes. El jueves, el austríaco despejó cualquier duda sobre la posición del internacional. «Jugará y seguirá siendo el capitán. No hay ninguna duda ni discusión al respecto», dijo antes del partido de la Bundesliga contra el 1. FC Colonia del viernes por la noche.

«Al final, lo que cuenta siempre es el rendimiento. Y eso también se lo exijo a un jugador con responsabilidades de liderazgo», explicó Hütter. Koch lo sabía y ambos habían hablado de ello varias veces esa semana. Ante el RB «también podría haber sustituido a todos los demás», dijo. Koch «lo entendió y no se lo tomó a mal. Lo aceptó muy bien».

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El Eintracht Frankfurt, en crisis: Lothar Matthäus habla claro

Matthäus, que conoce a Hütter desde hace 20 años, se expresó en términos similares y emitió un duro juicio sobre la actuación del Eintracht en Leipzig: «Debe de estar realmente descontento con él. Supongo que la primera parte en Leipzig fue la gota que colmó el vaso. Por rendimiento, habría que haberlos sustituido a todos».

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Tras cinco jornadas, el ambicioso equipo de Hesse ocupa un decepcionante 14.º puesto en la clasificación de la Bundesliga. A su escaso botín de cinco puntos se suman nada menos que 16 goles encajados, lo que convierte actualmente al Frankfurt en el equipo con la tercera peor defensa, por delante del Union Berlin (-17) y del Borussia Mönchengladbach (-18).