¿Habrá rotaciones antes del Clásico? Mourinho anuncia la lista del Madrid para enfrentar al Leipzig

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, anunció la lista de convocados de su equipo para enfrentarse al Leipzig, mañana miércoles, en el estadio Santiago Bernabéu, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Real Madrid ocupa la octava posición en la clasificación de la Champions League con 6 puntos, por detrás únicamente por diferencia de goles del París Saint-Germain, líder de la tabla, mientras que el Leipzig se sitúa en el puesto 21 con 3 puntos.

El partido ante el Leipzig será el último del Real Madrid antes de disputar el Clásico frente al Barcelona, el próximo domingo, en el estadio Spotify Camp Nou.

Las elecciones de Mourinho registraron las ausencias de Raúl Asencio y Rodrygo Goes por lesión, además de la de Ferland Mendy, no inscrito en la lista del Madrid para la Champions League.

La lista completa del conjunto blanco para el partido de mañana quedó de la siguiente manera:

Porteros: Courtois - Lunin - Mestre.

Defensas: Militão - Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Delanteros: Vinicius Junior - Endrick - Mbappé - Espé - Brahim Díaz - Yan Diomandé.