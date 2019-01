¿Habrá hueco para Morata? El XI Ideal de futbolistas que jugaron en Real Madrid y Atlético de Madrid

RAMÓN GROSSO | Durante su carrera llegó a jugar en casi todas las posiciones posibles, pero sobre todo, de delantero. Es uno de los jugadores merengues legendarios, el alma del Real Madrid 'yé-yé' (1964-76). Ganó nada menos que siete Ligas, tres Copas, y una Copa de Europa como madridista en ese tiempo. Lo que no todos saben es que en ese trayecto desde el Plus Ultra al primer equipo blanco llegó a jugar media temporada con el Atlético, para ayudarle a que no descendiera.

