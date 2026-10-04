«Hablé con él en privado»: Cancelo zanja la polémica sobre el regreso de Cristiano a la selección de Portugal con palabras claras

Joao Cancelo, jugador de Portugal, se pronunció sobre la posibilidad del regreso de Cristiano Ronaldo a la selección durante el próximo periodo, y sobre la crisis que se produjo recientemente con el entrenador Jorge Jesus.

La selección de Portugal remontó su desventaja ante Noruega para lograr una emocionante victoria por 2-1, y así reservar su plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

Joao Cancelo marcó el primer gol de Portugal en el minuto 38, con un impresionante disparo potente que dio el empate a su equipo, antes de que Gonçalo Ramos añadiera el segundo tanto en el minuto 79.

Joao Cancelo expresó su alegría por la victoria portuguesa y por su magnífico gol, y fue claro cuando se le preguntó por la posibilidad del regreso de Cristiano Ronaldo.

Joao dijo, según el diario «Record»: «El entrenador y el señor Pedro Proença (presidente de la Federación Portuguesa) hablarán sobre este asunto. Pero, como ya dijo Bruno Fernandes, Cristiano es nuestro capitán, es un símbolo de nuestra selección nacional, es el mejor jugador que ha dado Portugal en toda su historia, y seguro que las cosas terminarán de la mejor manera».

Y añadió: «Lo más importante aquí son estas cuatro victorias. Creo que todos ofrecimos una gran actuación, incluido él. Ahora es momento de disfrutar, y volveremos aquí de nuevo en noviembre».

El jugador del Barcelona reveló a la cadena RTP que también habló con Cristiano Ronaldo en privado.

Sobre su gol de esta noche, explicó: «Estaba en una buena posición, y Nuno Mendes tiene un saque de banda muy potente. Cuando vi que el balón tocaba el suelo por primera vez, fue algo así como una reacción instintiva, disparé, y gracias a Dios el balón salió bien dirigido. Marqué un gol magnífico».

Y agregó: «Por cierto, casi todos mis goles con la selección nacional son bonitos, no los recuerdo todos, pero quizá este sea de los más bonitos. No puedo asegurar que sea el más bonito porque no recuerdo los otros goles».

Recibió una pregunta cuyo enunciado era: ¿representan las cuatro victorias el inicio de una nueva era para la selección nacional?, y respondió: «Además de la rapidez para asimilar los conceptos del nuevo entrenador, creo que también se necesita un poco de suerte. Y la suerte es algo que hay que buscar».

Y continuó: «Todos mis compañeros en esta concentración, tanto los que jugaron más como los que jugaron menos, logramos durante los pocos entrenamientos que tuvimos (creo que fueron cuatro partidos en 11 o 12 días) asimilar bien las ideas y aplicarlas en la práctica sobre el terreno de juego. Creo que hoy volvimos a ser el mejor equipo, y merecimos la victoria».