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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, confirmó que el joven portero Mike Penders está listo para debutar como titular en la Premier League ante el Tottenham Hotspur. Alonso reveló que habló con Thibaut Courtois sobre Penders y destacó las sorprendentes similitudes entre el internacional belga y el guardameta adolescente.

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Penders, preparado para debutar como titular en la Premier League en el derbi londinense

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, confirmó que el portero de 20 años Mike Penders está preparado para ser titular en el derbi londinense del sábado contra el Tottenham Hotspur en Stamford Bridge. Penders ocupará la portería tras la lesión de mandíbula del guardameta titular Emiliano 'Dibu' Martinez, que fue operado con éxito.

Alonso expresó su plena confianza en Penders después de que el joven destacara en sus recientes partidos de copa y en sus apariciones como suplente.

El Chelsea recibe al Tottenham en busca de su tercera victoria consecutiva en la Premier League.

Alonso revela el respaldo de Courtois al joven portero

Al hablar del potencial de Penders, Alonso reveló que consultó al portero del Real Madrid Thibaut Courtois sobre las características físicas y técnicas del joven belga. «Hay muchas [similitudes], no solo por la nacionalidad, también por la estatura», explicó Alonso. «Los dos son zurdos y dominan el juego aéreo».

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«También hablé con Thibaut... e incluso él mismo dijo que veía similitudes con Mike».

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«Tenemos que ayudarle y apoyarle, pero sin duda es un portero para el presente y para el futuro», añadió el español.

Martinez ejerce de mentor pese a su baja por lesión

Alonso detalló la influencia positiva del veterano portero Martinez, que sigue muy vinculado al equipo durante su recuperación. «Lo bueno es que se encuentra mejor», dijo Alonso sobre Martinez. «Quiere escuchar lo que le dice su cuerpo y la opinión de los médicos».

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«A Emi le gusta hablar no solo con los otros porteros, sino también con los defensas... Está teniendo una gran influencia en el equipo y en Mike».

«Mike es nuestro portero ahora y para el futuro», señaló Alonso.

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El Chelsea busca mantener su buena racha en Stamford Bridge

Con Penders bajo palos y una defensa sólida, el Chelsea quiere dar continuidad a su reciente victoria por 2-0 ante el Everton, en la que dejó la portería a cero por primera vez en nueve meses.

El equipo de Alonso recibe al Tottenham en Stamford Bridge el sábado a las 17:30 BST.

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Después, el Chelsea centrará su atención en sus próximos partidos contra el Liverpool y el Manchester United.