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El Manchester United vuelve a verse sumido en una situación de inestabilidad, mientras los posibles sucesores en el banquillo expresan serias reservas sobre la cultura que impera en la plantilla del primer equipo. Con Michael Carrick luchando por conservar su puesto, los señalados como posibles sustitutos habrían identificado la falta de disciplina como el principal obstáculo interno del club.

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La indisciplina en el vestuario alarma a los posibles sustitutos

El peor inicio de temporada del Manchester United en 40 años ha dejado a Carrick al borde de la destitución. Con una sola victoria en siete partidos de la Premier League, el club estudia alternativas al entrenador que nombró en verano. Sin embargo, según se informa, la dinámica actual de la plantilla alarma a los candidatos a hacerse cargo del equipo en Old Trafford.

El Manchester United sufrió recientemente una humillante derrota por 4-1 ante el Como en Italia, en la Champions League. Esta pésima racha ha provocado críticas públicas sin precedentes por parte de jugadores veteranos y ha dañado gravemente la reputación del vestuario entre los entrenadores europeos de primer nivel.

Los posibles sucesores han señalado una grave falta de respeto y disciplina en la plantilla. Las estrellas del primer equipo han sobrevivido a la salida de varios entrenadores permanentes en Old Trafford y se las ha acusado con frecuencia de desempeñar un papel importante en sus destituciones y de dejar de esforzarse en los momentos difíciles.

Las críticas públicas ponen de manifiesto el caos interno

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En las dos últimas semanas, las divisiones en la plantilla del United se han hecho públicas. Tras una derrota ante el Atlético de Madrid, Lisandro Martinez criticó abiertamente al director técnico Jason Wilcox. El defensa afirmó que Wilcox no había confeccionado una plantilla capaz de competir en cuatro competiciones.

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El capitán del club, Bruno Fernandes, apuntó después directamente a Carrick. Tras la contundente derrota del miércoles ante el Como, el centrocampista portugués culpó a la táctica del entrenador de una actuación en la que el United quedó expuesto una y otra vez y fue desbordado.

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Estas quejas públicas no han pasado inadvertidas para los posibles sustitutos. Según The Telegraph, una fuente cercana a uno de los candidatos declaró: «Está claro que necesitan orden y disciplina. El vestuario está fuera de control y eso es lo primero que hay que arreglar».

Una persona de confianza de otro candidato expresó una opinión similar. Afirmó que los jugadores «hablan demasiado» y deben mostrar mucho más respeto por un club de la talla del United.

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Carrick se mantiene firme mientras aparecen posibles sucesores

Pese a la creciente presión, Carrick se mantiene firme. Antes del próximo partido de la Premier League contra el Bournemouth, el entrenador reiteró que exige el máximo esfuerzo a su plantilla, el mismo mensaje que transmitió tras el desastre ante el Como.

La directiva del club, sin embargo, está evaluando activamente a candidatos de peso. Julian Nagelsmann, exentrenador de Alemania y del Bayern de Múnich de 39 años, ocupa, según se informa, un lugar destacado en la lista de candidatos y sigue abierto a asumir el cargo.

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Eddie Howe también goza de una gran consideración entre los dirigentes del United. Aunque dejó el Newcastle United en verano con la intención de tomarse un descanso del fútbol, la oportunidad de dirigir al poderoso club de Mánchester podría acortar ese paréntesis.

Presión inmediata y perspectivas de futuro

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Carrick necesita conseguir de inmediato un resultado positivo contra el Bournemouth para aliviar temporalmente el intenso escrutinio sobre su puesto. Otro tropiezo en la competición nacional podría obligar a la directiva a actuar antes de que la situación se descontrole por completo.

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Si se produce un cambio, el nuevo entrenador heredará una plantilla con graves carencias que necesita disciplina estructural de inmediato. Con opciones sin equipo como Antonio Conte, ganador de la Premier League, además de candidatos con contrato como Unai Emery y Fabian Hurzeler, los responsables del United deben encontrar a un entrenador capaz de imponer disciplina y desenvolverse en uno de los entornos más exigentes del fútbol.