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La polémica arbitral vuelve a perseguir al Real Madrid tras su derrota por 1-2 ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu, después de que la prensa madridista pusiera el foco en una jugada controvertida de los primeros minutos del partido, cuando Jude Bellingham sufrió un claro agarrón de Pablo Ibáñez dentro del área sin que el colegiado César Soto Grado señalara falta ni el VAR interviniera para revisar la acción.

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El diario español «Defensa Central» informó de que la acción se produjo en el minuto 16, cuando Bellingham se disponía a llegar a un centro tras un saque de esquina. Ibáñez le agarró de la camiseta y le impidió elevarse y rematar de cabeza, y el jugador del Real Madrid cayó al suelo entre protestas porque no se señaló penalti, pese a la claridad del agarrón y a su efecto directo en la capacidad del futbolista para disputar el balón.

El periódico consideró que la acción merecía un penalti a favor del Real Madrid y señaló que la falta de intervención del videoarbitraje (VAR) aumentó los interrogantes sobre la decisión, sobre todo porque no se trató de un simple contacto fortuito dentro del área, sino de un agarrón a la camiseta de Bellingham que le impidió llegar al balón.

Todo ello ocurrió cuando el marcador reflejaba el 0-0, antes de que el Alavés se adelantara más tarde por medio de Toni Martínez.

El diario también destacó una paradoja arbitral durante el encuentro, ya que se concedió el primer gol del Alavés pese a que Dean Huijsen reclamó falta en la jugada que terminó con el tanto de Toni Martínez: el árbitro consideró que el defensa del Real Madrid no había sufrido una infracción que obligara a detener el juego.

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En la segunda parte, Soto Grado acudió al VAR para revisar la caída de Bellingham dentro del área, rectificó la decisión de señalar penalti y optó por amonestar al jugador por simulación, antes de expulsarlo por ver la segunda tarjeta amarilla.

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«Defensa Central» también repasó el historial de Soto Grado al frente de partidos del Real Madrid en LaLiga, y detalló que ha dirigido 23 encuentros del equipo en la competición entre la temporada 2019-2020 y la 2025-2026, con un balance de 14 victorias, 7 empates y 2 derrotas para el conjunto blanco, que sumó 49 puntos.

Además, arbitró un partido del equipo en la Copa del Rey y otro en la Supercopa de España, y ambos terminaron con victoria del Real Madrid.

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En el apartado disciplinario, los jugadores del Real Madrid vieron 52 tarjetas amarillas en esos 23 partidos, frente a las 54 de sus rivales, mientras que en esos encuentros hubo cuatro expulsiones de jugadores blancos y tres de los rivales. En cuanto a los penaltis, Soto Grado señaló cinco a favor del Real Madrid y cuatro en contra, según las cifras recogidas en el informe, que consideró que el penalti no señalado sobre Bellingham habría elevado a seis la cuenta del equipo.

El periódico no se limitó al partido ante el Alavés, sino que recordó un episodio anterior entre Soto Grado y el Real Madrid frente a Osasuna, el 27 de octubre de 2021, cuando el encuentro terminó 0-0 en el Santiago Bernabéu entre las protestas de los jugadores blancos porque solo se añadieron cuatro minutos de descuento.

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Según el diario, las cámaras de televisión captaron la respuesta del árbitro a las protestas de los jugadores: «Habéis jugado 90 minutos enteros, así que no vengáis ahora a quejaros». Más tarde se disculpó por su comentario, en un episodio que volvió a poner en el foco su forma de dirigir los partidos del Real Madrid.