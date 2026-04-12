Goal.com
En directo
Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Haaland y Palmer lideran la alineación oficial del City contra el Chelsea

P. Guardiola
Manchester City
Chelsea
Premier League
España
Inglaterra

Guardiola sueña con una victoria que le acerque al liderato

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha revelado la alineación para el partido de hoy ante el Chelsea, correspondiente a la jornada 32 de la Premier League.

Confía en un cuarteto ofensivo compuesto por Antonio Semino, Ryan Sherki, Jeremy Doku y Erling Haaland.

Esta es la alineación completa del Manchester City:

Donnarumma; Núñez, Josanov, Gvardiol, Lewis; O’Reilly, Rodri, Bernardo; Semenyo, Doku, Haaland.

Por su parte, el Chelsea sale con:

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Sánchez, Justo, Fofana, Hato, Cucurella, Caicedo, André Santos, Estevao, Palmer, Neto y João Pedro.

El City es segundo con 61 puntos y el Chelsea sexto con 48.

Anuncios