Haaland tras la emocionante victoria: esto es lo que esperamos de la estrella del Manchester City

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, elogió a su compañero inglés Elliot Anderson tras su gran actuación en el duelo ante el Leipzig, ayer miércoles en la Liga de Campeones de Europa, destacando que el centrocampista ha tenido un comienzo magnífico con el conjunto inglés al que se unió el pasado verano.

Haaland declaró al canal "TNT Sports" sobre Anderson tras el partido: "Ha estado increíble, es un comienzo magnífico en su trayectoria con el Manchester City, es lo que esperas de él, sinceramente, que llegue directamente y ofrezca una actuación destacada, pero no es algo fácil, necesitas algo de tiempo para adaptarte a todo, ha sido impresionante, y todo mi respeto para él".

El delantero noruego, autor del gol de la victoria ante el Leipzig, añadió: "Lo más importante para mí es ayudar al equipo a lograr las victorias, y lo he conseguido hoy, pero creo que necesitamos esforzarnos más".

Haaland prosiguió, según lo recogido por la web oficial de la UEFA: "Cuando íbamos por delante por un gol a cero, teníamos que presionar más para intentar marcar el segundo gol, y quizá el tercero, y eso es lo que debemos hacer como club, tenemos que trabajar para mejorar ese aspecto".

El Manchester City había logrado una emocionante victoria sobre el Leipzig por 3-2, en los duelos de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, donde el conjunto inglés se adelantó con un gol en propia puerta que marcó por error Castello Lukeba en su portería en el minuto 37, antes de que Ridle Baku igualara el marcador para los locales al comienzo de la segunda parte.

Enzo Fernández devolvió la ventaja al Manchester City en el minuto 58, pero Antonio Nusa empató para el Leipzig tres minutos después, antes de que apareciera Haaland y marcara el gol de la victoria en el minuto 78, aprovechando un pase de Elliot Anderson.

El Manchester City elevó su cuenta a 9 puntos de 4 partidos, situándose en la séptima posición de la tabla de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, y reforzando sus opciones de clasificarse directamente a los octavos de final, ya que los ocho primeros equipos se clasifican directamente a la siguiente ronda.