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Abdelmawgood Samir

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Haaland, tras la eliminación ante Inglaterra: «Espero que esta selección gane el Mundial»

Noruega vs Inglaterra
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E. Haaland
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La estrella noruega Erling Haaland afirmó que la actuación de su selección en el Mundial 2026 de Norteamérica ha puesto a Noruega «en el mapa del fútbol mundial», Así lo afirmó pese a la dolorosa eliminación del sábado en cuartos de final, cuando Inglaterra venció 2-1 en la prórroga en Miami.

En la zona mixta, tras sufrir una marca estrecha que dejó su cuenta en siete goles, afirmó: «Perdimos contra Inglaterra, pero jugamos un partido sólido y digno».

El delantero del Manchester City añadió: «Con algunas decisiones arbitrales diferentes, el resultado podría haber sido otro, pero en un nivel tan alto, los pequeños detalles marcan la diferencia».

Haaland añadió con orgullo: «Jugar bien es clave, y la histórica victoria 2-1 ante Brasil en octavos fue increíble, pero lo que más me emociona es haber puesto a Noruega en el mapa del fútbol mundial», en referencia a la histórica clasificación a cuartos de final.

El astro noruego, de 26 años, añadió con optimismo: «Espero que podamos construir algo duradero de cara a la próxima Eurocopa y a los próximos Mundiales, porque nuestra generación tiene un potencial enorme».

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Tras este recorrido histórico, Haaland subrayó su impacto: «Creo que este camino ha cambiado a Noruega y también a mí. Ha sido una experiencia inolvidable».

Al preguntarle qué selección apoyará tras la eliminación de Noruega, sonrió y respondió: «Por supuesto, deseo que Inglaterra tenga éxito y llegue lejos». De niño, creo que tuve la camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega», recordó su vínculo con el fútbol inglés.

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