"Haaland tiene que mantener los pies en el suelo"

Tore André Flo revela las claves del juego de su compatriota en declaraciones en exclusiva para Goal.

El ex delantero noruego, Tore André Flo, atendió a Goal durante la celebración de los London Football Awards y se deshizo en elogios hacia su compatriota Erling Haaland, el delantero de moda que sigue maravillando en el igual que lo hacía, hasta que cambió de aires en el mercado de invierno, en el Red Bull Salzburg.

"Todo pasa por mantener los pies en la tierra y continuar trabajando duro" recomendó el que fuera jugador del e internacional por Noruega. Flo, de todas formas, asegura que "conociendo a su padre, seguro que logra controlar estas cosas", de forma que está convencido de que Haaland logrará llegar donde se proponga.

"Me ha sorprendido mucho cómo ha dado el salto tan bien" explica Flo para afirmar que "actualmente es la promesa más firme del mundo". El ex del Chelsea señala que "le conocí cuando jugaba en el Molde, en Noruega, y ya empezaba a hacer bien muchas cosas" para destacar que "su mejor cualidad es ser efectivo ya que tiene las mejores estadísticas que le he visto en mucho tiempo a un jugador de sólo diecinueve años". Es evidente que Haaland "tiene un gran futuro" por delante.