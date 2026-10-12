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Erling Haaland Manchester City 2026-27 clapGetty
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Haaland sorprende a un fotógrafo: "Te veo más que a mi novia"

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
E. Haaland
Inglaterra
Noruega

Tras la victoria sobre el Liverpool

El noruego Erling Haaland, estrella del Manchester City, fue protagonista de un momento cómico tras el partido contra el Liverpool, en la Premier League.

El Manchester City arrancó una valiosa victoria de las garras de su anfitrión, el Liverpool, por tres goles a cero, en el emocionante encuentro que disputaron ambos equipos ayer por la tarde, en la Premier League inglesa.   

El gigantesco jugador noruego abrió el marcador en el partido de ayer domingo, donde el último toque de Haaland fue decisivo, ya que aprovechó el disparo de Jeremy Doku y la envió al ángulo inferior de la portería.

Aquello despertó la admiración de uno de los cámaras de televisión, que estaba grabando un primer plano de Haaland sobre el césped después del pitido final.

Según el diario "The Sun", uno de los cámaras le dijo a Haaland: "Gran gol, gran gol".

Haaland respondió sonriendo: "Estás en todas partes, te veo más que a mi novia (Isabel Haugseng Johansen)".

Y el cámara se rió diciendo: "Lo sé, sí", mientras Haaland sonreía y se abría camino de vuelta al vestuario.

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