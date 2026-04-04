Haaland se critica a sí mismo tras su hat-trick contra el Liverpool: «Estuve muy irregular»

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, elogió la victoria de su equipo por 4-0 sobre el Liverpool este sábado, en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

«¿Marcar un hat-trick? Es increíble», declaró Haaland a la cadena «TN Sports». «En la primera parte sufrimos un poco, pero seguimos presionando a partir de los 30 minutos. Es increíble, tendremos otro viaje a Wembley y eso es importante. El periodo entre el minuto 30 y el 60 fue uno de nuestros mejores momentos de la temporada».

Y añadió: «Ha pasado mucho tiempo desde que lo hice (marcar un hat-trick) con el City, ¡así que ya era hora de volver a hacerlo! Es algo especial, así que estoy muy contento».

Sobre su temporada, Haland comentó: «Ha sido muy irregular, lo cual no ha sido lo suficientemente bueno. Ahora nos espera una semana larga porque no estamos en la Champions, y eso no es lo suficientemente bueno, pero tenemos que enfrentarnos al Chelsea en otro partido».

Y añadió: «Le pediré a Antoine Semenyo que siga lanzando esos centros. Es un jugador nuevo y le lleva algo de tiempo adaptarse, pero su centro fue magnífico, y el de Nico O’Reilly fue impresionante».

Sobre la victoria en la FA Cup, el astro noruego declaró: «He jugado una final de la FA Cup y ahora vamos a Wembley. Este club debe ganar títulos al más alto nivel».



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