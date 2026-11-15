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Nottingham Forest FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images
Hussein Hamdy
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Haaland responde con ironía a las acusaciones contra el Manchester City y aclara su postura sobre una posible salida

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El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, rompió su silencio sobre las acusaciones dirigidas contra su club por vulnerar las normas financieras de la Premier League, en una extensa entrevista en la que abordó el caso y su futuro en el equipo.

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Según informó el diario británico The Sun, las declaraciones de Haaland llegaron tras la victoria de la selección de Noruega sobre Gales por 3-1 en la Liga de Naciones de la UEFA, encuentro en el que el delantero marcó un gol durante el triunfo, antes de recibir una pregunta sobre las acusaciones que persiguen al Manchester City.

Pese a celebrar la victoria sobre Gales de la mano del entrenador Craig Bellamy, Haaland se encontró ante preguntas sobre la resolución del caso del Manchester City, relacionada con más de 100 presuntas infracciones de la normativa de la Premier League.

Haaland respondió a la pregunta: "En 2009 jugué con el equipo del Bryne sub-9, en 2010 con un equipo sub-10 y en 2011 con un equipo sub-11. En 2012 jugué con un equipo sub-12 y luego con un equipo sub-13. ¿Seguimos enumerando la lista? No hace falta mencionarla entera".

Pero el delantero noruego continuó enumerando todos los equipos en los que jugó durante el periodo vinculado a las acusaciones dirigidas contra el Manchester City.

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Y añadió: "En 2014 jugué con un equipo sub-14, y en 2015 con un equipo sub-15 y la selección nacional. Después jugué con un equipo sub-16, creo. Y en 2016 pasé al primer equipo, al segundo equipo y al equipo juvenil del Bryne".

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Y prosiguió: "Y en 2017 pasé al Molde, y luego continué jugando con él en 2018, tanto con el primer equipo como con el Molde 2, y también participé durante un tiempo con el equipo juvenil".

Y continuó: "Por eso me resulta difícil responder a esta pregunta, porque tiene que ver con una batalla legal. Es un caso entre la Premier League y el Manchester City, y será una comisión especializada la que se encargue de examinarlo. ¿Se supone que debo responder a eso? No estoy realmente seguro".

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En tono de broma, Haaland señaló que algunos de sus compañeros en la selección de Noruega, que ya habían jugado en el Manchester City durante el periodo al que se refieren las acusaciones, quizá estén más capacitados para dar una respuesta sobre el caso.

Y agregó: "Creo que un buen número de jugadores noruegos estuvieron en el club durante aquel periodo. Estaban Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen y Omar Elabdellaoui, y también estaba Kjetil Haug. Creo que hay otros jugadores, pero no recuerdo sus nombres".

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Y continuó: "Es una pregunta difícil de responder, porque no sé mucho sobre este caso. Supongo que las respuestas aparecerán finalmente, pero no sé cuándo. No he leído mucho sobre el asunto".

El delantero noruego subrayó que su concentración está puesta por completo en ofrecer el mejor rendimiento posible con la camiseta del Manchester City, al margen de los acontecimientos legales relacionados con el club.

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Y explicó: "Con toda sinceridad, mi concentración está en tratar de ofrecer el mejor rendimiento con el Manchester City. Es el club con el que firmé un contrato de 5 años en 2022, y luego renové mi contrato por 9 años y medio a finales de 2024, y creo que eso lo dice todo sobre este tema. Soy jugador del Manchester City y estoy muy contento de estar ahí".

Al ser preguntado sobre si el caso influye en su manera de pensar acerca de su futuro en el club, Haaland reafirmó su apego a sus decisiones anteriores, señalando que su contrato a largo plazo refleja la confianza en su decisión.

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Haaland prosiguió: "Entiendo que queréis conseguir un titular aquí, pero como he dicho, firmé un contrato a largo plazo en 2024. Creo que tomé una decisión muy buena al unirme al Manchester City en 2022, y todos podemos estar de acuerdo en eso".

Y continuó: "No lo diré yo mismo, pero mirad los títulos que he ganado y lo mucho que he evolucionado dentro y fuera del campo. Estoy aquí tras lograr la victoria en un partido internacional por 3-1, y además lideramos nuestro grupo en Europa".

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Y concluyó: "Las cosas no van bien para el Manchester City en la liga, pero intentaremos cambiarlo ante el Fulham, y no podemos concentrarnos en este asunto ahora, ya que debo centrarme en el partido contra Dinamarca".

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias

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