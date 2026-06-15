Haaland recuerda las enseñanzas de Guardiola antes del partido contra Irak

El astro noruego Erling Haaland espera con ilusión su debut en el Mundial, pues su selección debutará el martes ante Irak.

En una entrevista con el diario «Daily Mail», el delantero valoró esta temporada, marcada por la salida de Pep Guardiola del Manchester City, y elogió la trayectoria del técnico español.

Haaland afirmó: «Basta ver su palmarés: es excepcional. En el Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City... La forma de jugar de sus equipos, los récords, los títulos... Pero para mí lo más importante es su perseverancia, su atención a los detalles y su capacidad para desarrollar a los jugadores; hace que todos sean mejores, eso es lo esencial».

El delantero de 25 años habló de lo que siente al lograr la clasificación de Noruega tras años de ausencia: «Es una sensación increíble. Siempre lo soñé: veía los Mundiales con amigos y familia, y ahora seré parte de uno. Es el sueño de cualquier jugador».

Además, mostró confianza en las capacidades de Noruega: «Tenemos un grupo fantástico que lleva mucho tiempo jugando juntos y nos conocemos bien. La selección llevaba mucho tiempo sin clasificarse para el Mundial».

El delantero del City añadió: «Representar a tu país en este torneo es muy especial. La gente espera mucho de nosotros y de mí, y eso es normal; yo solo me centro en mi trabajo e intento dar lo mejor de mí».

El martes debutará ante Irak y toda Noruega confía en que la estrella del Manchester City guíe a su selección hacia un buen resultado.