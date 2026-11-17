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Noruega se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de Naciones como segunda del grupo D. El martes remontó un 2-0 en contra para ganar 2-3 a Dinamarca. Erling Haaland y compañía avanzan a cuartos junto a Portugal, ganador del grupo.

Haaland estuvo cerca de abrir el marcador a los seis minutos, pero el portero danés Mads Hermansen detuvo al astro noruego. El 1-0 llegó en el otro extremo: Rasmus Højlund marcó para los locales al aprovechar un rechace.

Dinamarca tomó impulso y pronto hizo el 2-0. Pierre-Emile Højbjerg marcó de cabeza desde cerca, para alegría de la afición danesa. La tarea de Noruega en Copenhague se había complicado de repente.

La esperanza renació cuando Haaland marcó de cabeza. Sin embargo, la alegría duró poco: el VAR apreció una mano justo antes del gol. La esperanza volvió cuando Martin Ødegaard le robó el balón a Hermansen y Haaland pudo empujarlo a la red.

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Tras el descanso, Noruega intentó por todos los medios remontar. Haaland estuvo cerca tras recibir un pase de Antonio Nusa, pero el delantero remató por poco fuera.

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Hermansen, que antes había cometido un error, evitó con una gran intervención el gol de Kristoffer Ajer cuando quedaba un cuarto de hora. Mientras tanto, el tiempo se agotaba para Noruega, que necesitaba ganar para prolongar su aventura en la Liga de Naciones.

La esperanza de llegar a cuartos seguía muy viva cuando Ødegaard marcó al aprovechar un rechace a falta de siete minutos. En el minuto 96, el árbitro señaló penalti por indicación del VAR y Haaland anotó el 2-3 en el último suspiro.

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Noruega avanza así a los cuartos de final de la Liga de Naciones junto a Portugal, ganador del grupo. El sorteo se celebrará el próximo viernes.