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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Haaland lidera al Manchester City y las sorpresas están presentes en la alineación del Liverpool

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Inglaterra

Cumbre de la sexta jornada de la Premier League: el City, a por seguir sumando victorias, y el Liverpool, a enderezar el rumbo

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Manchester City, esta tarde del domingo, en el estadio de Anfield, en el marco de la sexta jornada de la Premier League inglesa.

La alineación del Liverpool deparó una sorpresa con la apuesta por el joven delantero centro Luis Comas, ante la lesión del trío formado por Alexander Isak, Hugo Ekitiké y Cody Gakpo, mientras que Dominik Szoboszlai también queda totalmente fuera de la lista de convocados para el partido.

La alineación del Liverpool fue la siguiente:

Portería: Alisson.

Defensa: Araújo, Jaquet, Van Dijk, Kerkez.

Centro del campo: Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.

Ataque: Muñoz, Barcola, Comas.

En el otro bando, Erling Haaland lidera el ataque del Manchester City en el gran duelo de la sexta jornada de la Premier League, con la asistencia por detrás de la dupla formada por Enzo Fernández y Rayan Cherki.

La alineación del Manchester City, dirigido por Enzo Maresca, fue la siguiente:

Portería: Donnarumma.

Defensa: Núñez, Díaz, Guéhi, O'Reilly.

Centro del campo: Anderson, Enzo Fernández, Cherki.

Ataque: Semenyo, Ndiaye, Haaland.

El Manchester City suma 15 puntos (pleno de victorias) y lidera la tabla de clasificación de la Premier League, mientras que el Liverpool se ubica en el octavo puesto con 9 puntos.


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