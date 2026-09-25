Erling Haaland está pendiente de su situación con el Manchester City, ante las posibles sanciones a las que podría enfrentarse el club tras ser declarado culpable en 114 de los 115 cargos relacionados con la infracción de las normas económicas de la Premier League.

Las sanciones aún no se han impuesto al club, mientras los procedimientos continúan y se espera que el Manchester City recurra la decisión.

Según el diario español "Sport", citando a "The Athletic", las posibles sanciones abarcan desde multas económicas y advertencias hasta la resta de puntos o incluso la exclusión de la Premier League, algo que podría abrir la puerta a amplias repercusiones sobre la plantilla del equipo y sus estrellas.

Haaland destaca como uno de los jugadores más interesantes en caso de que el Manchester City reciba una sanción severa, dada su posición entre los mejores delanteros del mundo y su continuidad ofreciendo un alto nivel desde que se incorporó al club.

El delantero noruego está ligado por contrato con el Manchester City hasta el año 2034, después de renovar su vínculo el pasado mes de enero, y el contrato, según la información publicada, no incluye una cláusula que le permita marcharse de forma automática en caso de descenso del club.

La llave de la salida, en manos de Haaland

Informes periodísticos británicos apuntan a la inexistencia de una cláusula de rescisión concreta en el contrato de Haaland que permita su salida en caso de descenso del Manchester City, pero el jugador podría contar con la posibilidad de marcharse a mitad de su nuevo contrato, con la proximidad del año 2030, de manera que el valor requerido para ficharlo disminuiría a medida que se acerque el final de su vínculo con el club.

Rafaela Pimenta, agente de Haaland, había hablado tras la renovación de su contrato sobre su filosofía respecto a los contratos de los jugadores, asegurando que se preocupa de que el jugador tenga siempre lo que describió como "la llave de la puerta", lo que le permite tomar la decisión de marcharse si ya no desea continuar con su club.

Pimenta añadió que el jugador debe ser capaz de tomar las decisiones relativas a su carrera y a su vida, señalando que, durante su etapa de trabajo con la agencia, no se ha dado el caso de que un jugador quisiera marcharse y no pudiera hacerlo.