La estrella noruega Erling Haaland comenzó con fuerza su andadura en la nueva temporada de la Liga de Campeones de Europa, como es habitual en él, tras liderar a su equipo, el Manchester City inglés, hacia una valiosa victoria sobre su anfitrión, el Oporto portugués, por dos goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del martes en el estadio "Do Dragão", correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la competición continental.

El delantero del City abrió el marcador de forma temprana con el inicio de la segunda parte, concretamente en el minuto 47, cuando se elevó para conectar un centro preciso enviado por el recién llegado Enzo Fernández, dirigiéndolo con un potente remate de cabeza que impactó en el poste y terminó en el fondo de la red.

En el primer minuto del tiempo añadido del partido, Haaland volvió para dar la puntilla a los locales al rematar un pase mágico del argelino Rayan Aït-Nouri dentro del área, disparando un balón raso y directo que el portero no logró detener.

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Según la red "Squawka", especializada en estadísticas de fútbol, el goleador noruego elevó su cuenta a 59 goles en la historia de sus participaciones en la Liga de Campeones de Europa, superando a la estrella alemana Thomas Müller (57 goles), para ascender al séptimo puesto en la lista de máximos goleadores históricos de la competición. Lo más impresionante es que logró esta cifra fabulosa en apenas 59 partidos disputados en el torneo.

Haaland reforzó su eficacia goleadora con un porcentaje aterrador que alcanzó un promedio de un gol por partido, aventajando por una diferencia abismal a la lista de los siete grandes que han superado la barrera de los 58 goles en la historia de la Champions League. Su perseguidor más cercano, Lionel Messi, necesitó 76 partidos para llegar a esa cifra, mientras que Robert Lewandowski necesitó 83 partidos y Kylian Mbappé, 89 partidos. La misma lista mostró cifras más rezagadas para el resto de las leyendas, ya que Cristiano Ronaldo necesitó 96 partidos y Karim Benzema, 108 enfrentamientos, mientras que Raúl González la alcanzó tras 111 partidos.