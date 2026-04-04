Haaland, con un hat-trick, arrasa al Liverpool en la FA Cup y aumenta la presión sobre Slot

El sábado, Arne Slot sufrió una dolorosa derrota con el Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup. En su visita al Manchester City, los Reds cayeron sin opciones por 4-0, en parte debido a un hat-trick del máximo goleador Erling Haaland. Para colmo de males para el Liverpool, Mohamed Salah falló un penalti, aunque para entonces el partido ya estaba prácticamente decidido. Con esta victoria, el Manchester City bate un récord de 1881 (!): el equipo de Pep Guardiola (que se vio obligado a seguir el partido desde la grada por una sanción) suma ya dieciocho victorias consecutivas en la FA Cup, la racha más larga de la historia de la competición inglesa.

En el Etihad Stadium «solo» dos holandeses formaron parte del once inicial. Arne Slot había dado la titularidad a Virgil van Dijk y Ryan Gravenberch. Cody Gakpo y Jeremie Frimpong, que esta misma semana se lesionó con la selección holandesa, comenzaron en el banquillo y entraron en la segunda parte. En el Manchester City, dirigido por el segundo entrenador Pepijn Lijnders, Tijjani Reijnders entró en el minuto 70, mientras que Nathan Aké se quedó en el banquillo.

En una emocionante fase inicial, el Liverpool fue superior. Eso dio lugar a una gran ocasión a los quince minutos de juego: Giorgi Mamardashvili envió un pase en profundidad que dejó a Mohamed Salah solo ante el portero, pero el egipcio tardó demasiado en rematar y permitió que Abdukodir Khusanov se recuperara.

Tras otra ocasión clarísima fallada por Ekitiké, el City se repuso. Esto le dio la ventaja al equipo local a los 39 minutos de juego: Van Dijk derribó a Nico O’Reilly en el área, tras lo cual Erling Haaland abrió el marcador con sangre fría desde el punto de penalti. Antes del descanso, el City volvió a golpear, cuando Haaland convirtió un centro en gol con gran habilidad: 2-0. Un duro golpe para Slot, que tuvo que ponerse manos a la obra durante el descanso.

Justo tras el descanso, el City sentenció definitivamente el partido. En el minuto 50, Cherki envió un pase en profundidad a Semenyo, quien remató con sangre fría y puso el 3-0 en el marcador. El Liverpool había perdido por completo el rumbo y ya no logró controlar el juego del equipo local.

Poco después, Haaland completó su hat-trick tras una bonita jugada por la banda izquierda. El balón llegó al delantero tras pasar por Doku y O’Reilly, y este lo envió al fondo de la red tras golpear en el larguero: 4-0. Con ello, el partido quedó definitivamente sentenciado y el Etihad Stadium pudo prepararse para una relajada fase final.

En la última media hora no ocurrió nada digno de mención, aunque el Liverpool tuvo una oportunidad de oro para marcar el gol del honor. Salah lanzó desde los once metros, pero vio cómo James Trafford detenía su disparo. El City se limitó a gestionar el partido y se llevó una victoria contundente.