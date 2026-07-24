A sus treinta y nueve años, Lionel Messi disputó un Mundial destacado, pues logró marcar ocho goles y llevó a la selección argentina sobre sus hombros hasta alcanzar la final, antes de caer por un gol a cero ante España.

A excepción de aquel último partido, en el que no brilló salvo en los minutos finales, Messi consiguió deslumbrar de nuevo a todos los aficionados al fútbol, no solo por su estilo de juego al que todos se acostumbraron durante años, sino por su capacidad constante para llevar el timón de Argentina a esta edad, jugando en una liga menos competitiva como la estadounidense.

Todos temían que aquella final ante España en el estado de Nueva Jersey fuera "el último baile" de la estrella argentina en la escena internacional con la selección de su país, y esos temores se confirmaron casi por completo a través de las palabras de su compañero en la selección, Leandro Paredes, quien zanjó la polémica al declarar, según recogió el diario español "Mundo Deportivo": "Creo que ha tomado su decisión, y que fue realmente su último partido con la selección nacional. Ojalá no sea así, y ojalá pueda seguir jugando, pero la decisión es suya al final; todo lo que lo haga feliz nos hará felices sin duda, y por eso lo esperamos, esperamos que continúe".

Messi le dio mucho a la selección argentina a nivel de títulos, especialmente durante la etapa del entrenador Lionel Scaloni, que vio la conquista de dos títulos de la Copa América, el título del Mundial y la victoria en la Finalissima, algo que hizo que sus compañeros le tuvieran todo el aprecio. Paredes dijo, tras jugar recientemente con su equipo Boca Juniors: "Es algo doloroso, porque creo que lo repetimos durante todo el Mundial, no queríamos que llegara aquel último partido, no lo queríamos en absoluto".