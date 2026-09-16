También el entrenador Vincent Kompany sigue vinculado al club por cerca de tres años más. Freund había llegado a Múnich en el verano de 2023 procedente del RB Salzburgo, después de haber trabajado allí durante más de 17 años en la dirección deportiva.

Habló del récordman del fútbol alemán como un "asunto del corazón". En el "apasionante viaje" compartido, uno en el que "todavía tenemos mucho por hacer". "Es inmensamente gratificante seguir impulsando juntos nuevas ideas para mantener al FC Bayern donde nuestros aficionados y todos nosotros queremos verlo: muy, muy arriba".

El director ejecutivo del club, Dreesen, le atribuyó a Freund "un papel central en todas nuestras decisiones deportivas". Los éxitos de los últimos años son "también mérito en parte de su excelente trabajo". Además, Freund mantiene un "intercambio excelente" con el entrenador Kompany, está "muy cerca del equipo y, al mismo tiempo, tiene una visión global de toda el área deportiva". Freund ha "cumplido con creces las expectativas depositadas en él", elogió Dreesen.

¿Cómo es la relación entre Max Eberl y Christoph Freund en el Bayern de Múnich?

El jefe deportivo Eberl definió a Freund como "una parte valiosa de nuestro equipo, un apoyo importante en el área deportiva, desde los profesionales y el cuerpo técnico hasta el FC Bayern Campus". Sobre su relación con él, dijo: "Nos complementamos en el día a día, la colaboración es divertida y siempre está orientada al objetivo común de seguir haciendo avanzar al FC Bayern".

En el pasado, la relación entre Freund y Eberl no siempre había sido descrita como excelente. Sin embargo, ambos parecen haber limado asperezas por el bien del récordman.