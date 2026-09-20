Deniz Undav negó con la cabeza cuando su partido contra el Borussia Dortmund llegó a su fin a los 63 minutos. Caminó lentamente hacia el banquillo, chocó brevemente la mano con Dzenan Pejcinovic y siguió por detrás de Sebastian Hoeneß en dirección al banco. Miró un instante al entrenador, que en ese momento estaba dando instrucciones hacia el campo y no lo vio. Así que Undav, con los hombros ya algo caídos hacia delante, siguió avanzando, saludó por compromiso a las personas con las que se cruzó, cogió una botella de agua y se sentó en el banquillo.

Pocos minutos después tuvo que ver impotente cómo el Dortmund, con su segundo disparo a puerta y tras su primera combinación realmente lograda por medio de Nico Schlotterbeck, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, otra vez Bellingham y el finalizador Maximilian Beier marcaba el 1-0 en un partido más bien espeso.

Unos 30 minutos más tarde, el VfB había encajado su tercera derrota en el cuarto partido de la temporada de la Bundesliga y Undav, 0 goles esta temporada, 0 asistencias, 0,5 disparos y 24,8 contactos con el balón por partido, analizó en Sky el mal inicio de curso de su equipo en general y el suyo en particular, desahogándose al mismo tiempo.

«Tengo la sensación de que estoy demasiado atrás en el campo. Estoy demasiado atrás, luego tengo que correr 40 metros hacia delante y allí no recibo balones. En cuatro partidos solo he tenido dos ocasiones», dijo. La temporada pasada, aseguró, «mantuve más la línea y luego estaba ahí en el momento adecuado».

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¿Quién es responsable del flojo inicio de temporada de Deniz Undav?

Quien quiera escuchar ahí una crítica, ni siquiera tan silenciosa, a su entrenador Sebastian Hoeneß, se equivoca. Hoeneß no ha cambiado la posición de Undav en el VfB, tampoco le pide cosas distintas a las de la temporada pasada. Al fin y al cabo, Sebastian Hoeneß sabe que eso solo es posible de forma muy limitada.

La mayor fortaleza del futbolista instintivo Deniz Undav, sobre cuya improbable carrera futbolística realmente se ha escrito más que suficiente en los últimos años, es precisamente que no es uno de esos futbolistas modernos, teledirigidos, a los que en los centros de alto rendimiento se les ha machacado cada recorrido posible e imposible para cada situación posible o imposible.

Por supuesto, sus entrenadores pueden enseñarle cosas y transmitirle conceptos tácticos; por supuesto, pueden desear de él en qué espacios debe moverse preferentemente y cómo, por ejemplo, debe ayudar hacia atrás. Undav sigue siendo futbolista profesional, aunque haya llegado por la vía no convencional. Su carrera no se basa en casualidades.

Pero ¿marcarle los movimientos? Eso no funcionaría con Undav, simplemente no funciona así su juego. Undav no es un «futbolista de plantilla», sino «un futbolista instintivo brutal. Asociaba el juego de una manera increíble. Ya sabía lo que iba a pasar tres pasos después sobre el campo», explicaron dos de sus antiguos entrenadores de cantera durante el Mundial sobre el jugador Deniz Undav en Spiegel.

Fue entonces, cuando Undav había firmado tres goles y una asistencia en los dos primeros partidos de la fase de grupos contra Curazao y sobre todo contra Costa de Marfil, y parecía que toda Alemania podía ponerse de acuerdo con Deniz Undav y su improbable historia de ascenso (hace seis años todavía era delantero de Tercera, un poco antes vivía con 100 euros al mes, jornadas de 17 horas entre trabajo y entrenamiento y 40 minutos a pie hasta el trabajo).

Deniz Undav, ese simpático alemán del norte con raíces kurdas, que «una o dos veces por semana necesita comer kebab o hamburguesa» por el bien de su alma, pareció durante unos pocos días el tipo que podía devolverle la alegría a Alemania. Por un brevísimo instante, de verdad parecía posible todo, incluso que Undav pudiera llevar a la selección alemana al título en el Mundial.

Incluso Julian Nagelsmann lo alineó como titular en dieciseisavos de final contra Paraguay.

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¿Qué dijo Julian Nagelsmann sobre Undav tras la eliminación del Mundial?

Tras la eliminación en la tanda de penaltis, Undav fue el único jugador al que Nagelsmann criticó públicamente. O mejor dicho: una ocasión fallada por Undav en los primeros compases del partido. «Ahí nos plantamos cuatro solos delante de la portería, solo tenemos que dar el pase al lado y empujamos el balón a puerta vacía. Entonces Deniz la pica de alguna manera al segundo palo. Es una acción muy sencilla, no había mucho detrás», dijo Nagelsmann.

Esa frase no dejó de rondarle en verano a Undav, a quien en realidad caracteriza una cierta mentalidad de que le da igual todo. «Todo el tiempo estuve pensando si nuestra eliminación también había sido culpa mía», dijo Undav antes del inicio de la temporada en la Bundesliga-Magazin.

Aunque en esa situación no vio a ningún compañero mejor situado y, después de esa ocasión fallada, aún quedaban 115 minutos para evitar la tanda de penaltis, siguió haciéndose la pregunta: «¿De verdad fue culpa mía?»

Por supuesto que no. Naturalmente, nadie puede saber, salvo quizá el propio Undav, si esa ocasión fallada, incluido el último dardo de Nagelsmann, sigue pasándole factura hasta hoy al jugador de 30 años.

¿Por qué Jürgen Klopp no convocó a Deniz Undav para la selección alemana?

Pero el hecho es que Undav tiene que lidiar actualmente con varios reveses profesionales que antes del Mundial parecían impensables. Cuando aparentemente todo le salía sin esfuerzo, sumó 19 goles y seis asistencias en la Bundesliga y nueve goles y dos asistencias en 13 partidos internacionales. Ahí están ahora la crisis con el VfB Stuttgart, su sequía goleadora personal y, por si fuera poco, Jürgen Klopp tampoco lo ha tenido en cuenta de momento para la reconstrucción del equipo de Alemania tras el desastre del Mundial.

«Ahora tengo que demostrarle otra vez a un entrenador que pertenezco a esto», dijo Undav en Sky. Eso es «agotador», señaló, y precisó: «Dijo que las expectativas son otras. No estuve bien en los dos partidos que vio, contra el Bayern y el Colonia. Hay que aceptarlo. Me decepcioné un poco al principio, porque pensé que quizá me había ganado cierto margen con el Mundial y los partidos con la camiseta de la selección. Aparentemente no es así. Tengo que volver a demostrarme y enseñarle otra vez al entrenador que pertenezco a esto. Aunque es agotador tener que demostrárselo a cada entrenador, ya lo he hecho suficientes veces. No soy de los que se vienen abajo, ahora no me voy a poner a llorar. Estuve decepcionado cinco minutos y después miré hacia delante. Voy a darlo todo para poder recomendarme en noviembre».

Deniz Undav se caracteriza por una mentalidad de «me da igual, yo me encargo»

Cuando le preguntaron cómo había que entender su frase de que no es de los que se vienen abajo, apareció otra faceta bastante singular de él. «Hablo con franqueza, no me muerdo la lengua y digo lo que pienso, tanto lo negativo como lo positivo. He tenido muchos problemas y muchas veces he tenido que demostrar mi valía. Así ha sido toda mi vida. Da igual dónde estuviera, al principio no funcionaba porque la gente decía que mi lenguaje corporal no era el adecuado o que no era un velocista. Pero eso ha sido así toda mi vida. El año pasado firmé 39 participaciones de gol y mi lenguaje corporal era el mismo. Si me conoces como persona, sabes cómo hay que manejar eso».

Ahí estaba otra vez esa actitud de «me da igual, yo me encargo», que forma una gran parte de su aura. Si la encuentra también de nuevo sobre el campo, entonces no habrá demasiados motivos para preocuparse por el futuro de la carrera de Deniz Undav.