¿Ha querido ofender a la selección de Irak? Deschamps: «Jugamos a las cartas en lugar de al fútbol»

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, declaró con sarcasmo tras el partido contra Irak. Antes del inicio del choque de clasificación para el Mundial 2026, el técnico reveló que el equipo pasó el tiempo jugando a cartas mientras se retrasaba el pitido inicial.

Al preguntarle por el largo retraso antes del pitido inicial, Deschamps respondió en la rueda de prensa: «Jugamos a las cartas. Bueno, estábamos esperando; nos iban adelantando constantemente las citas». Su ironía resumió la confusión que vivieron ambos equipos por las condiciones meteorológicas.

El campeón del mundo en 2018 añadió: «Hubo lluvias torrenciales que dejaron el campo muy pesado. Nunca me había pasado, y a los jugadores tampoco».

El campo se convirtió en un lodazal que obligó a revisar los planes previos.

Arnold pidió 20 minutos extra y no arriesgar.

Deschamps añadió que el seleccionador iraquí, Graham Arnold, priorizó «dedicar 20 minutos a un calentamiento adicional y no correr riesgos», pues la seguridad de sus jugadores pesó más que el horario sobre un terreno que todos calificaron de «pesado y peligroso»..

Los sucesivos retrasos y la espera de una mejora meteorológica mantuvieron a los jugadores franceses en una incertidumbre inusual. Deschamps admitió que la situación extrañaba a todo su equipo, habituado a la precisión y la disciplina de los grandes torneos.

Las declaraciones irónicas de Deschamps mostraron su malestar, pero también su sentido del humor ante lo excepcional de la situación. Así, en una noche en la que se esperaba que lo más destacado fueran la táctica y los goles, la lluvia, la espera y «el juego de cartas» acapararon la atención antes del pitido inicial.