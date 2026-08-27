El español Andoni Iraola, director técnico del Liverpool, comentó los resultados del sorteo de la fase de liga de la Champions League, celebrado la noche del jueves en Mónaco, y lo describió como "un reto que esperamos con ilusión".

El Liverpool ya conoce su hoja de ruta europea para esta temporada, después de que el sorteo lo emparejara con rivales de máximo nivel.

El estadio de Anfield recibirá en sus cuatro partidos como local a Atlético de Madrid, Oporto, Villarreal y Lens, mientras que Iraola afrontará exigentes pruebas fuera de casa ante el Inter de Milán, el Brujas, el Fenerbahce y el LASK austriaco.

En su primera reacción a través del sitio oficial del club, Iraola declaró: "Es un sorteo emocionante y difícil, pero ya sabíamos de antemano que nos enfrentaríamos a equipos fuertes al margen del resultado del sorteo, y eso es precisamente lo que ha ocurrido".

El técnico español añadió: "Esta es la fuerza de la Champions League, por lo que participar en ella supone una prueba de verdad. Cada uno de estos partidos representará un reto difícil a su manera, así que debemos prepararnos para ellos de la mejor forma posible y dar lo máximo sobre el terreno de juego".

Pese a su entusiasmo por la Champions, Iraola insistió en la necesidad de centrarse primero en la realidad doméstica, al afirmar: "Depende de nosotros estar listos, pero tenemos dos partidos importantes en la Premier League antes de eso, y nos centraremos por completo en ellos antes de pensar en la Champions League".

Iraola dirigió un mensaje emotivo a la afición de Anfield: "La Champions League representa un reto que esperamos con ansias, y también es emocionante para nuestra afición por las magníficas noches europeas que nos permitirá vivir en el estadio de Anfield, además de las visitas a estadios en Italia, Bélgica, Austria y Turquía".

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Y concluyó sus declaraciones diciendo: "Cuando llegué aquí, sabía lo especial que es la Champions League y lo vinculada que está a la historia del Liverpool, así que será un honor para mí y para mi cuerpo técnico trabajar con el equipo en esta competición".