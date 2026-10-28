Más de uno debió de frotarse los ojos al ver la alineación de los Skyblues contra el AEK Atenas. El entrenador Enzo Maresca no puso a Erling Haaland como único delantero, sino a un tal Floyd Samba.

Probablemente, a principios de semana ni el propio Samba esperaba escuchar sobre el césped el legendario himno de la Champions League como titular en lugar de la superestrella noruega, con un niño que lo acompañaba en la salida al campo justo delante de él. Al fin y al cabo, Haaland acababa de marcar sus goles undécimo y duodécimo de la temporada en la Premier League durante la contundente victoria por 5-0 ante el Ipswich Town.

En el partido en casa contra el AEK Atenas, el goleador figuró en la convocatoria, pero pasó los 90 minutos en el banquillo por unas ligeras molestias. Como su sustituto, Antoine Semenyo, se había lesionado pocos días antes y estará varias semanas de baja, el joven de 17 años recibió la oportunidad de jugar desde el inicio. Eso sí, Samba es, en realidad, centrocampista.

La arriesgada decisión da resultado: Samba nunca había jugado de delantero

Hasta su sustitución en el minuto 63, no participó directamente en ninguno de los goles de la victoria del ManCity por 5-1. Aun así, Maresca volvió a mostrarse satisfecho con la actuación del adolescente. «Los tres jugadores de la academia estuvieron bien», dijo después, destacando también el rendimiento de los canteranos Ryan McAidoo y Kaden Braithwaite (ambos de 18 años), que entraron desde el banquillo. Pero Samba impresionó «especialmente» al sucesor de Pep Guardiola, que consideró que «en general, hizo un buen partido».

La prensa también se deshizo en elogios. El Manchester Evening News le dio siete puntos sobre diez y calificó su actuación de «buena en otra gran noche para él». Porque lo de Samba no fue flor de un día. Ya había sido titular una vez más en esta temporada que acaba de comenzar: a mediados de septiembre, en la Carabao Cup contra el Norwich City. También como delantero.

Fue una decisión sin duda arriesgada en aquel momento, pero resultó ser todo un acierto. Samba marcó dos goles y el ManCity ganó con claridad por 5-0. Más aún cuando Maresca admitió después que solo había probado a Samba en esa posición poco habitual para él poco antes. «Cuando decidí, hace tres o cuatro días, ponerlo de nueve, le pregunté si alguna vez había jugado de delantero. Me dijo que nunca lo había hecho. Pero creo que puede hacerlo. Desde luego, no es un nueve, pero estuvo bien».

El Daily Mail tituló, con cierto exceso de entusiasmo: «Ha nacido una nueva estrella». De inmediato se desató la euforia en torno a él en las redes sociales. Samba declaró entusiasmado: «Un debut así es sencillamente increíble; apenas podía creérmelo. Esto es solo el principio, tengo una gran carrera por delante».

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Pocas perspectivas de jugar: ¿saldrá Samba cedido?

Sin embargo, Samba regresó a las categorías inferiores y tuvo que esperar más de un mes para recibir su tercera convocatoria con el primer equipo y superar con nota su debut en la Champions League. Su primera presencia en una convocatoria de Maresca había llegado en la tercera jornada de la Premier League, aunque no entró en el campo. También en el futuro es probable que sus minutos sean más bien esporádicos. En la derrota liguera por 1-2 ante el Aston Villa el fin de semana, volvió a quedarse fuera del acta. En cambio, este miércoles por la noche, en la Copa de la Liga contra el Brighton, tiene de nuevo buenas opciones de sumar minutos: Haaland, el delantero titular, es una de las cinco estrellas del City que descansarán y no figuran en la convocatoria.

Como muy tarde, cuando Semenyo regrese dentro de unas semanas, sus perspectivas de volver a jugar serán aún peores. Además, la competencia en su posición natural, el centro del campo, es enorme, con Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi y Enzo Fernandez. Según Sky, por eso se contempla una cesión en invierno, aunque por ahora no se vislumbra ninguna solución. Una salida definitiva, en cambio, no está sobre la mesa debido a su potencial. También porque el club afronta un futuro incierto ante las posibles sanciones derivadas del escándalo financiero y debe contar no solo con una prohibición de fichar, sino incluso con un descenso forzoso.

Además, Samba, nacido en la cercana Macclesfield, se siente visiblemente a gusto en Mánchester. Viste la camiseta celeste desde la categoría sub-9. Su hermano mayor, Tyrone, juega como extremo izquierdo en el equipo sub-21. La temporada pasada llegó a sentarse una vez en el banquillo en la Champions League y el pasado martes animó a su hermano desde la grada. Emerson, de doce años, es otro miembro de la familia Samba que tiene contrato con el club.

Floyd contó hace poco que ambos siguen jugando regularmente en el jardín de casa. «Ahí las cosas se ponen intensas», dijo. El pequeño de la familia, actualmente defensa, es agresivo y, además, «tan alto» que «ya me llega al hombro». Emerson quiere seguir los pasos de su padre, Christopher Samba, que acumula 171 partidos en la Premier League y también disputó 20 encuentros de la Bundesliga con el Hertha BSC.

Paralelismos con Jamal Musiala: ¿será Samba la próxima esperanza de la selección alemana?

En la capital, el corpulento central conoció también a su esposa Theresa, algo que podría acabar alegrando a la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Por ello, Samba, sustituto de Haaland, tiene la nacionalidad alemana. Bajo las órdenes de Hanno Balitsch, ya debutó con la selección sub-19 poco después de su doblete contra el Norwich, tras haber jugado anteriormente con las categorías inferiores de los Three Lions. Además de la camiseta inglesa, también podría vestir la francesa o, como hizo en su día su padre, la del Congo.

Por supuesto, Samba aún no tiene que decidirse por una federación. Quiere tomarse su tiempo. Un ejemplo en este sentido es Nicolo Tresoldi, que, pese a su magnífica cifra de goles, no quiere decidir si jugará con Alemania hasta después de la Eurocopa sub-21 con la selección de la DFB. Italia también intenta intensamente hacerse con el goleador, que, por sus diversos orígenes, similares a los de Samba, también podría jugar con Argentina. Además, si se toma su apellido al pie de la letra, Samba le hace honor. Regate, toque de balón y visión de juego: el joven desprende un cierto aire brasileño sobre el césped.

También se aprecian paralelismos con Jamal Musiala. El excepcional futbolista del Bayern de Múnich jugó igualmente en equipos ingleses de categorías inferiores cuando era niño. Tras dos partidos con la selección alemana sub-16, llegó incluso a jugar con las selecciones inglesas sub-17 y sub-21, antes de que, en 2021, el futbolista, que ahora tiene 23 años, se comprometiera con la DFB. Desde entonces, ha vestido 46 veces la camiseta con el águila en el pecho.

El futuro dirá si Samba sigue un camino similar. En cualquier caso, hay muchos indicios de que tendrá un futuro prometedor.