Por tercer partido consecutivo en la Liga de Naciones de la UEFA, Gonçalo Ramos, delantero de Portugal, marcó un nuevo gol. La estrella del Milan se inspiró en el espíritu de Cristiano Ronaldo y anotó su decimocuarto gol con la selección de su país, es decir, a un promedio de un gol cada 92 minutos, lo que constituye un logro extraordinario.

Los hombres del técnico Jorge Jesus remontaron su desventaja (1-0) ante Noruega para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA con una victoria (2-1), la noche del domingo, cuando aún restan dos partidos en la fase de grupos.

El primer partido en Portugal tras la marcha de Cristiano Ronaldo fue todo un festival de goles espectaculares y de fútbol bonito, especialmente en el primer tiempo, cuando la selección noruega, que necesitaba elevar su nivel de rendimiento si quería avanzar en la Liga de Naciones de la UEFA, entró al partido con confianza en el estadio Do Dragão ante una selección de Portugal repleta de estrellas, que mostró con claridad, bajo la dirección de Jesus, su deseo de ser un equipo ofensivo y directo que disfruta convirtiendo el partido en una competición rápida y abierta.

Y, efectivamente, la selección noruega se adelantó primero por medio de Kristoffer Ajer en el minuto 36, antes de que João Cancelo lograra, apenas dos minutos después, el empate para los locales.

Gonçalo Ramos consiguió el gol de la victoria para Portugal en el minuto 79, marcando así en el tercer partido consecutivo con la selección de su país, después de haber anotado ante Dinamarca en la victoria (4-2) y ante Noruega en el primer partido (2-1) también.

El diario español «Marca» comentó sobre el brillo de Gonçalo Ramos diciendo: «Ha nacido Gonçalo Ronaldo: Gonçalo Ramos se viste de Cristiano y clasifica a Portugal».

Cristiano Ronaldo había abandonado la concentración de la selección de Portugal enfadado, tras una disputa con su entrenador Jorge Jesus, después de permanecer en el banquillo durante todo el primer partido ante Noruega, además de las declaraciones del exentrenador del Al Nassr saudí en la rueda de prensa previa al partido ante Dinamarca, en las que afirmó que ningún jugador cambiaría sus ideas, ni ninguna otra persona en el fútbol, lo que provocó el malestar de 'Don' Cristiano.







