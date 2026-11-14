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El vicepresidente de la UEFA Zbigniew Boniek, una de las mayores leyendas del fútbol polaco, ha criticado duramente a Pep Guardiola en declaraciones al Corriere dello Sport. Además, el polaco ha dejado claro por qué sitúa a Diego Maradona por delante de Lionel Messi.

Para Boniek, que jugó, entre otros clubes, en la Juventus de Turín y la AS Roma, la filosofía de posesión del exentrenador del Manchester City ejemplifica una evolución equivocada del fútbol. «Respeto mucho a Guardiola, pero ha arruinado el fútbol», afirmó el exjugador de 68 años.

Explicó así su descontento: «Su fútbol sigue este principio: tú a mí, yo a ti, tú a mí, yo a ti. Vamos hacia la derecha, volvemos hacia la izquierda y, al final del partido, se han dado 1788 pases. Eso no me divierte. Me gusta un equipo que juegue en vertical, un equipo que intente marcar un gol. Me gustan los equipos que van hacia delante».

Como ejemplo positivo en la Serie A, Boniek citó, entre otros, precisamente al rival de la Roma, uno de sus antiguos clubes. «Este año me gusta, por ejemplo, la forma de jugar de la Lazio, precisamente porque juega en vertical y asume riesgos. O el Frosinone: se arriesga a encajar tres goles, pero podría marcar cuatro o cinco», elogió Boniek.

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El polaco añadió: «Me encanta el fútbol en el que se intenta marcar un gol de la forma más sencilla posible, con pocos pases. Pocos pases, pero rápidos. Por eso creo que la lentitud está hoy desterrada del fútbol. Los jugadores lentos ya no tienen ninguna oportunidad. Y jugar el balón hacia atrás es algo que te mata».

Getty Images

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Además, el polaco tomó partido en el debate sobre el mejor futbolista de la historia. Al comparar directamente a Lionel Messi y Diego Armando Maradona, Boniek emitió un veredicto claro.

«Ambos tienen un talento extraordinario, pero hay una diferencia fundamental: Diego jugó en una época del fútbol en la que había muchas faltas. Lionel juega en un mundo en el que ya no se puede tocar a nadie en el campo», afirmó. Y añadió: «La forma en que los defensas trataban a Maradona no es comparable con lo que ocurre hoy. Diego es único, aunque tuvo una vida extremadamente complicada. Si me piden que elija, siempre elijo a Maradona».

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Boniek también relató un episodio de su etapa en la Juventus de Turín, cuando se enfrentó al SSC Nápoles de Maradona. «Al final de la primera parte fuimos al vestuario y alguien dijo: “Tenemos que darle unos golpes duros a Maradona, porque hace lo que quiere”. Volvimos a salir y nadie lo tocó, porque lo admirábamos demasiado. Era demasiado bueno. Diego también era un buen tipo y muy simpático. Estoy enamorado de él».